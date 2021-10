SV bryter regjeringssonderingene: – Svært skuffet

SV går ut av sonderingene om en rødgrønn trepartiregjering sammen med Ap og Sp, bekrefter SV-leder Audun Lysbakken.

De tre partiene har de siste fem dagene sett på mulighetene for å danne ny regjering sammen.

– Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang. Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa, sier Audun Lysbakken.

– Verst tenkelig start for Støre

Han påpeker at det hele tiden har vært klart at den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur ville avgjøre om SV går i regjering.

– Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for disse sakene i Stortinget, sier Lysbakken.

SV-lederen sier at partiet nå vil gå i opposisjon.

– Det er en verst tenkelig start på regjeringsperioden for Jonas Gahr Støre, og det er på lang vei et drømmescenario for Trygve Slagsvold Vedum, sier NRK-kommentator Lars Nehru Sand.

Slik reagerer Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han håpet på et annet utfall, men sier at de vil samarbeide godt med SV selv om partiet har trukket seg fra regjeringssonderingene.

Ap-lederen betegner samtalene med SV som gode, tillitsfulle og respektfulle.

– Vi har en veldig god tone oss imellom, personlig, men også politisk, sa Støre til pressen ved Hurdalsjøen Hotell onsdag.

– Jeg vet at vi vil ha et godt samarbeid fremover. Jeg har respekt for at de kom til denne konklusjonen, sier Støre, som samtidig er åpen om at han håpet på et annet utfall.

– Rent politisk spørsmål

Lysbakken sier at forholdet til både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt og tillitsfullt, selv om SV trekker seg fra sonderingene.

– Vi har hatt gode og tillitsfulle samtaler og bygget gode relasjoner partiene imellom. Jeg har et godt og tillitsfullt forhold med de andre partilederne, og det kommer vi til å ta vare på, sa han til pressen på Hurdalsjøen Hotell onsdag etter at det ble kjent at partiet trekker seg fra regjeringssamarbeidet.

– Dette er et rent politisk spørsmål. Der vi er nå, er det ikke politisk grunnlag for å danne rødgrønn regjering, sa han.

Mister flertallet

Med SV ute av prosessen ligger det to alternativer på bordet: en mindretallskoalisjon mellom Ap og Sp eller en ren Ap-regjering.

En avklaring om veien videre er nå ventet i løpet av kvelden onsdag.

Samtidig holder Lysbakken døra på gløtt for å gjenoppta diskusjonene om regjeringssamarbeid på et senere tidspunkt.

Men da må premissene være annerledes enn i Hurdal:

– SV kommer gjennom fireårsperioden til å være beredt til å gå i forhandlinger om å danne en flertallsregjering hvis en er villig til å forhandle med blanke ark, og uten å kreve tilslutning til den typen avklaringer som vi i dag har avvist, sa Lysbakken.