Laschet brettet stemmeseddelen feil vei

CDU/CSUs statsministerkandidat Armin Laschet avga sin stemme søndag, men brettet stemmeseddelen sin feil vei, så hva han stemte på ble veldig tydelig for fotografene. Foto: Federico Gambarini / DPA via AP / NTB

NTB

De tre statsministerkandidatene har alle stemt i Tyskland. Det ble mer oppmerksomhet rundt CDUs Armin Laschet enn han egentlig hadde ønsket seg.

Da han satte sine to kryss i hjembyen Aachen, brettet kristendemokraten Laschet nemlig stemmeseddelen feil vei, slik at det ble synlig hvem han hadde stemt på.

Tyskerne stemmer to ganger, én gang på en lokal kretskandidat og én gang på en valgliste for hele delstaten. Ikke overraskende gikk begge Laschets stemmer til hans eget partis kandidater, viser flere bilder som ble tatt av fadesen.

I sosiale medier har mange hatt det gøy med episoden, men den øverste valgmyndigheten i Tyskland opplyser at stemmen likevel vil være gyldig.

– Bretter man feil, skal valgfunksjonærene dele ut en ny stemmeseddel. Havner seddelen likevel i valgurnen, kan den ikke lenger sorteres ut, og er derfor gyldig, skriver Bundeswahlleiter på Twitter.

Myndigheten presiserer også at de mener det ikke dreier seg om et forsøk på å påvirke velgere, ettersom det var helt å forvente at Laschet ville stemme på sitt eget parti.