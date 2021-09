Utfordringene i kø for Joe Biden: – Fremstår som mindre kompetent enn det han lovet

– Det er sjelden så mye går galt så raskt i et presidentskap. Det går ofte rimelig greit frem til første mellomvalg, når første store politiske tilbakeslag kommer. Men det er for tidlig å avskrive Bidens presidentskap, sier USA-ekspert og seniorforsker ved NORCE forskningssenter i Bergen, Hilmar Mjelde.

Da Donald Trump gikk av som USAs president var det flere som jublet og håpet på en ny æra. Åtte måneder etter maktovertakelsen mener flere at Biden er i ferd med å miste grepet.

Etter en forrykende start på presidentperioden, mange ambisiøse løfter og vaksinering i rekordtempo, så har vinden ettertrykkelig snudd for Joe Biden.

Populariteten har de siste månedene vært sterkt synkende, og ifølge Washington Post har kun to tidligere amerikanske presidenter hatt lavere oppslutning.

Biden var raskt ute med å erklære en ny start og at «USA var tilbake igjen» på den internasjonale verdensorden. Det gikk bra en stund, men nå har problemene tårnet seg opp.

– Hengemyren Biden nå står i skyldes både hans egne feil og forhold som ligger dels utenfor det han kan påvirke. Det skjer rett og slett veldig mye for tiden, sier seniorforsker ved NORCE forskningssenter i Bergen, Hilmar Mjelde, til ABC Nyheter.

Fem hovedårsaker til Bidens krise



Han trekker fram fem hovedårsaker til at Biden nå er i uvanlig hardt vær: Pandemien, frister for statsbudsjett og gjeldstak, flyktningkrisen på Mexico-grensen og diverse utenrikspolitiske saker. Dette gjelder i sær Bidens håndtering av uttrekningen fra Afghanistan hvor Biden har måttet tåle sterk kritikk fra både allierte og andre nasjoner.

I tillegg er USA i åpen konflikt med Kina på mange viktige områder.

Til sammen har dette ført til et enorm press mot USAs president, og flere spør seg nå om Joe Biden er rett mann til å lede verdens eneste supermakt.

– Biden imponerte i de seks første månedene. Men nå virker han uforberedt i forhold til det som skjer på Mexico-grensen og det som skjedde i Afghanistan. Han tabbet seg ut vis-a-vis Frankrike. Han fremstår som mindre kompetent enn det han lovet i valgkampen, mener Hilmar Mjelde, som er ekspert på amerikansk politikk.

– Det er sjelden så mye går galt så raskt i et presidentskap

Å lede USA med 330 millioner innbyggere, samtidig som store utenrikspolitiske utfordringer skal håndteres fortløpende, stiller store krav til lederskap og evne til å holde hodet kaldt. Dette visste Biden før han flyttet inn i Det hvite hus, men nå må han bevise at han består prøven.

– Når en president er involvert i så mange store politiske saker på en og samme tid, øker også sjansene for å begå tabber. Men en president forventes å kunne håndtere ekstremhendelser, det er en del av jobben, understreker Mjelde.

– Mange pustet lettet ut da Biden vant, men så har mye gått galt. Hvor svekket er Biden nå?

– Det er sjelden så mye går galt så raskt i et presidentskap. Det går ofte rimelig greit frem til første mellomvalg, når første store politiske tilbakeslag kommer. Men det er for tidlig å avskrive Bidens presidentskap. Får han gjennom velferdsreformene sine denne høsten, om enn nedskalert, vil det være en betydelig seier for ham, påpeker NORCE-forskeren.

– Trump står støtt blant egne

– Enkelte hevder at Biden er «Trump light», bare bedre kamuflert, men like rå og kynisk, stemmer dette?

– Nei, det er noen sentrale forskjeller. Biden går ikke inn for å være bevisst provoserende hver bidige dag. Og han er ikke en fare for demokratiet samt lov og orden, slik Trump er. Men begge har virket overveldet av presidentjobben.

– Trump prøver å utnytte Bidens feilsteg. Lykkes han med denne strategien, og står Trump sterkere nå til tross for nye bokavsløringer, og medarbeidere som åpenbart skjulte det de visste?

– Med det grepet Trump har om det republikanske partiet, og den omskrivingen av historien om 6. januar som hans støttespillere bedriver, står Trump støtt blant egne. Det er hans motstandere i partiet som har blitt straffet, ikke Trump, svarer Hilmar Mjelde.

– Presidentens parti taper nesten alltid

Han tror republikanernes sjanse for å vinne kommende mellomvalg og neste presidentvalg i 2024 er økende. Det kan bety comeback for Donald Trump hvis han blir republikanernes presidentkandidat.

– Presidentens parti taper nesten alltid kongressflertallet i mellomvalget. Og selv om presidenter i sin første periode er vanskelig å slå, har det blitt lettere over tid, mener Mjelde.