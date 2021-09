Støre fikk Vedum til å rødme

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre tillot seg å avsløre en privat detalj om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da sonderingene startet på Hurdalsjøen Hotell.

Da Støre, Vedum og SV-leder Audun Lysbakken møtte pressen i forkant av sonderingene, fortalte Støre at det var Vedum som hadde foreslått Hurdal som sted for samtalene.

Det viser seg nemlig at Vedum har en helt spesiell tilknytning til stedet.

– Det er hans ord

– Kan du ikke fortelle det du sa til meg i sted, åpent? sa Støre spøkefullt til Vedum, med et stort pressekorps til stede.

Vedum reagerer med klingende latter.

– Det får du si, Jonas, svarer han.

– La meg si det like ut: Trygve ble til her, svarer Støre, til stor latter.

– Det er hans ord, sier Vedum.

– Jeg hadde ikke lyst til å rødme, men nå gjorde jeg det

– Så vi går til røttene, fortsetter Støre og legger til at han ikke vil gå lenger inn i det.

– Jeg hadde ikke lyst til å rødme, men nå gjorde jeg det, sier Vedum og fortsetter:

– Hvis min mor og far ser på, får de ha meg unnskyldt at landets kommende statsminister snakker om sånne ting.