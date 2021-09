Støre om sonderingene: – Vi må eie prosjektet sammen

Partilederne Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møttes torsdag på Hurdalsjøen hotell for sonderinger om regjeringsforhandlinger. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier de har fått et klart mandat om å regjeringsskifte før sonderingene om regjeringssamarbeid starter.

Torsdag starter Ap, SV og Sp sonderingene om rødgrønt regjeringssamarbeid.

– Jeg er glad for at vi tre møtes til det som er sonderinger, og muligheten til å danne en flertallsregjering, sa Støre da de tre partilederne møtte pressen i forkant av sonderingene.

– Det er sakene som avgjør

– Vi har fått et veldig klart mandat fra velgerne, og det er skifte av regjering, sa Ap-lederen.

– Det er sakene som avgjør. Hvert parti må kjenne seg igjen, og vi må legge stor vekt på at hvert parti må se profilen sin i et regjeringsprosjekt. Også må vi eie det prosjektet sammen, sa Støre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa at de skal bruke tiden godt for å finne ut om det er grunnlag for forhandlinger.

– Vi skal gå rett på sak

– Vi skal gå rett på sak med de mandatene vi har fått. Senterpartiet er et saksorientert parti, og kommer til å gå fra sak til sak for å se hvilke grunnlag det er for forhandlinger.

SV-leder Audun Lysbakken sier han ser fram til samtalene og at de forhåpentligvis kommer nærmere svar på hva vi kan få til sammen.

– Det er politikken som avgjør. Det vi skal finne ut nå er om det er politisk grunnlag for å gå videre. Det handler om sakene, sa Lysbakken.