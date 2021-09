Danmark kritiserer EUs reaksjon på ubåtstriden

NTB

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer med usedvanlig direkte kritikk mot EU-ledere for å forstørre splittelsen mellom USA og EU i ubåtstriden.

Frankrikes president Emmanuel Macron deltar ikke i FNs hovedforsamling denne uken, angivelig i protest mot at USA, Australia og Storbritannia har inngått en forsvarsallianse som har spolert en fransk ubåtkontrakt med Australia.

– Jeg opplever Biden som svært lojal

Det er ingen grunn til å være frustrert over USAs president Joe Biden, mener Danmark.

– Jeg synes det er viktig å si i forbindelse med diskusjonene som nå pågår i Europa, at jeg opplever Biden som svært lojal overfor den transatlantiske alliansen. Og jeg synes i det hele tatt at man skal la være å løfte opp noen konkrete utfordringer, som alltid vil finnes mellom allierte, til et nivå der de ikke hører hjemme. Det vil jeg virkelig, virkelig advare mot, sier Frederiksen til Politiken.

USAs dårlig planlagte uttrekking fra Afghanistan og en opptrappet konflikt med Kina, har også blitt kritisert i EU.

– Det forstår jeg overhodet ikke

I ubåtstriden har EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kritisert USA, men særlig har franske politikere, blant dem kommissæren for EUs indre marked, Thierry Breton, gitt uttrykk for frustrasjon.

Men Frederiksen kan ikke forstå Macrons reaksjon.

– Nei, det kan jeg ikke. Det forstår jeg overhodet ikke. Vi har også sagt at vi gjerne skulle ha sett en annen utgang fra Afghanistan, men jeg har ingen frustrasjoner overhodet knyttet til den nye amerikanske administrasjonen, sier hun.