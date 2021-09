Kulturstreiken trappes opp – 556 kulturansatte i streik

NTB

Den pågående streiken i kultursektoren trappes opp onsdag. Da vil totalt 556 kulturansatte være i streik.

– Å løpe fra løftene om en rettferdig pensjon er blitt viktigere enn å gi befolkningen et rikt og godt kulturliv når det trengs som mest. Vi mener det er å svikte samfunnsoppdraget sitt, sier forhandlingsleder fra Norsk Tjenestemannslag (NTL) Dag Agledal i en pressemelding.

Streiken har vart siden 3. september. Striden handler om hvilken pensjonsordning de kulturansatte skal ha i framtiden.

I pressemeldingen skriver LO Stat at beregninger som inneholder tall som er akseptert av både Spekter og LO-Stat, viser at en hybrid-løsning med en kostnadsdeling som oppfyller kravene til en kjønns- og levetidsnøytral pensjon, ville medføre cirka 0,7 prosent i økte kostnader for arbeidsgiver.

– Konflikten kan da umulig stå på denne beskjedne merkostnaden? Det kan heller umulig være manglende forutsigbarhet når vi har sagt oss villige til å låse en ordning i flere år fremover, sier forhandlingsleder og nestleder Lise Olsen i LO Stat.