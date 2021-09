Fjerde jernbanepakke: NHO frykter EØS-krasj

NTB

NHO advarer kraftig mot å trekke i nødbremsen i EØS-behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke.

– NHO forventer at regjeringen gjennomfører Stortingets beslutning om jernbanepakken, sier Tore Myhre, direktør for internasjonal avdeling i NHO.

Nytt flertall kan velte avtale



Han er sterkt bekymret for konsekvensene hvis jernbanepakken blir satt på vent på grunn av valget.

EØS-komiteen skal etter planen behandle saken på sitt møte fredag. EUs fjerde jernbanepakke vil da bli innlemmet i EØS etter at Stortinget ga klarsignal for dette i juni.

Men etter valget er flertallet i det nye Stortinget mot den store jernbanereformen, og Arbeiderpartiet har sendt en formell forespørsel til regjeringen om å utsette behandlingen av saken i EØS-komiteen.

– Oppsiktsvekkende



Det får Myhre til å slå alarm.

Han er spesielt bekymret for hva som vil skje hvis en ny regjering reverserer et eventuelt vedtak i EØS-komiteen. Det vil bryte med all sedvane, advarer NHO-toppen.

– Det vil være oppsiktsvekkende om den nye regjeringens første handling ville være å utløse en konflikt med EU om EØS-avtalen på et så sentralt område som samferdsel. Dette vil sende helt feil signaler til våre naboer og være et fullstendig brudd med norske interesser, sier han.