Forente Russland regner med to tredels flertall i Dumaen

NTB

Det russiske regjeringspartiet Forente Russland sier de har vunnet to tredeler av plassene i Dumaen – nok til å endre grunnloven.

Valget anses som viktig for president Vladimir Putin, som er ventet å feste et enda sterkere grep om makten fram mot presidentvalget i 2024.

Opposisjonen mener valget var preget av fusk.

Generalrådssekretær i Forente Russland, Andrej Tursjak, sa mandag at partiet kommer til å få 120 av 225 plasser i partilistevalget og 195 plasser i de 225 enmannskretsene.

Det innebærer i alt 315 plasser av de 450 plassene i Dumaen – som er underhuset i nasjonalforsamlingen.

Med fortsatt to tredels flertall vil Forente Russland kunne endre grunnloven.

Ingen utjevning

Landets valgkommisjon melder samtidig at Forente Russland har fått 49,7 prosent av stemmene i partilistevalget, og sikret seg 195 plasser fra enmannskretsene. Det foreløpige resultatet er basert på 85 prosent av stemmene.

Det russiske valgsystemet er laget slik at det største partiet får et langt større overtak i nasjonalforsamlingen enn hva antall stemmer skulle tilsi, ettersom valget er en kombinasjon av listevalg og enmannskretser, uten at det er lagt inn noe system som sørger for utjevning på nasjonalt plan.

Ingen reell opposisjon

Resultatene så langt viser også at tre andre partier som nesten alltid støtter Putin, blir valgt inn i Dumaen, noe som også er tilfelle med et parti som ble dannet i fjor, og som mange mener at Kreml sto bak.

Partier og kandidater som anses som reelle utfordrere til Putins makt, fikk stort sett ikke lov til å stille. Blant annet er organisasjonen til den fengslede opposisjonspolitikeren og aktivisten Aleksej Navalnyj stemplet som en terrororganisasjon.