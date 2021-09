Sylvi Listhaug: – Bra at Ropstad trekker seg

Frp-lederen omtaler innholdet i Kjell Ingolf Ropstad-saken som «alvorlige forhold».

Lørdag ettermiddag meddelte Kjell Ingolf Ropstad at han trekker seg som KrF-leder og statsråd.

Frp-leder Sylvi Listhaug virker å være tilfreds med avgjørelsen.

– Det er bra at Ropstad trekker seg. Det som har kommet frem de siste dagene er alvorlige forhold, og jeg forstår godt at han nå velger å trekke seg. Dette er en tøff tid for både Ropstad og hans familie. Nå håper jeg han får ro til å gjøre opp for seg og komme seg videre, skriver Listhaug i en SMS til Dagbladet.

Sparte 175.000 kroner

Ropstad har vært under sterkt press den siste tiden på grunn av sine skatte- og boligdisposisjoner.

Fredag innrømmet han å ha tatt aktive grep for å slippe å betale skatt på pendlerboligen i Oslo. Dette sparte han 175.000 kroner på, ifølge Aftenposten, som avslørte saken.

– Jeg er fortsatt motivert for KrF, men det rette for partiet nå og for meg, det er at en annen som tar over stafettpinnen som partileder, sa Ropstad under en pressekonferanse lørdag.

Økokrim skal undersøke saken

Ropstad betalte skatt av pendlerboligen i 2019, det første året han bodde i statsrådsbolig.

Året etter rapporterte han til Statsministerens kontor at han dekket utgifter hos foreldrene hjemme i Agder, og dette førte til at han slapp å betale skatt av pendlerboligen. Men han har siden erkjent at han ikke betalte utgifter i foreldrehjemmet likevel.

Det er ikke klart om Ropstad har brutt norsk lov, men Økokrim har tatt kontakt med Skatteetaten for å undersøke saken nærmere.



Ropstad har varslet at han vil betale tilbake det han skylder, og han er i dialog med Skatteetaten om dette.