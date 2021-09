Olaug Bollestad: Klar til å lede KrF fram til en ny leder er valgt

NTB

KrF-nestleder Olaug Bollestad er innstilt på å tre inn som fungerende partileder etter at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg, skriver VG.

– Jeg er første nestleder og slik sett er jeg klar til å lede partiet fram til ny leder er valgt, dersom det skulle bli nødvendig, sier hun til avisen.

Hun vil ikke kommentere om hun er aktuell til å ta over som partileder permanent.

– Nå skal partiorganisasjon ha en prosess fram mot nytt ledervalg, og i respekt for den prosessen så vil jeg ikke nå svare på spørsmålet om jeg er lederkandidat, sier hun.

Allerede lørdag ble det klart at Bollestad overtar som barne- og familieminister etter Ropstad.

Bollestad sier at hun har forståelse for at Ropstad valgte å trekke seg.

– Kjell Ingolf har vært utsatt for et umenneskelig press og jeg har stor forståelse for den avgjørelsen som Kjell Ingolf nå har tatt, sier Bollestad.