Lokal KrF-politiker mener Ropstad må gå av som partileder

NTB

Gruppeleder Erik Næs i Skien KrF sier at han ikke lenger har tillit til KrF-lederen. I Ropstads hjemtrakter tar flere KrF-ere til orde for en lederdebatt.

Reaksjonene er mange og sterke etter at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fredag innrømmet å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo.

Gruppeleder Erik Næs i Skien KrF sier rett ut at han ikke lenger har tillit til Ropstad som partileder.

– Jeg mener Ropstad er ferdig som partileder, ganske enkelt, sa Næs i Dagsnytt 18 på NRK fredag kveld.

Forventer lederdebatt

Også i Ropstads hjemtrakter strammer kritikken seg til.

KrF-veteran og tidligere ordfører i Vennesla kommune, Torhild Bransdal, sier til VG at hun forventer en intern debatt i partiet.

KrF-veteran Torhild Bransdal (KrF) tror det kommer en lederdebatt i partiet. Foto: Vidar Ruud / NTB Les mer Lukk

– Det er en forferdelig kjedelig sak, en sak som vi burde vært foruten. Og den som føler mest på det, er nok Kjell Ingolf selv. Jeg regner med det blir en debatt internt, ikke bare om dette. Vi hadde et meget dårlig valgresultat, sier Brandsdal

Lokallagsleder Wenche Rundsag Høgetveit i Ropstads hjemkommune Evje- og Hornes sier at hun er skuffet over partilederen.

– Rokker ved tilliten

I likhet med Brandsdal mener Høgetveit at en lederdebatt nå trengs.

– Jeg mener også at vi nå har kommet til et sted hvor vi bør begynne å tenke på en diskusjon rundt lederspørsmålet i partiet, men jeg har selv ingen klar mening rundt hva jeg tenker om det foreløpig, sier Høgetveit til NRK.

Fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder KrF vil ikke svare på om han har tillit til KrF-lederen, men sier følgende til Fædrelandsvennen :

– Det er klart dette er noe som vekker reaksjoner, for mange rokker det også ved tilliten. Vi trenger nå å samle oss som lag. Mange kjenner at han har tillit, men det er mange meninger, og før vi trekker forhastede konklusjoner er det klokt at vi samler oss og går gjennom helheten, sier Kvinlaug.

«Partileders rolle» blir tema i sentralstyret

Første mulighet til å samles blir trolig fredag neste uke, når landsstyret i KrF etter planen skal møtes. Det er foreløpig ikke kjent om lederspørsmålet blir et tema her.

Når sentralstyret skal vurdere årets valgkamp, er partileders rolle et naturlig tema, sier sentralstyremedlem Magne Supphellen til Stavanger Aftenblad fredag.

– Sentralstyret kommer til å vurdere hele valgkampen, inkludert hva som har skjedd og hva vi har gjort av ulike ting i valgkampen. En del av det er selvfølgelig partileders rolle. Vi skal vurdere bredt og grundig. Vi kommer tilbake når vi har tenkt oss godt om, sier Supphellen.

Tar Ropstad i forsvar

Mens kritikken mot Ropstad hagler, er det også flere som tar ham i forsvar. Blant dem er sentralstyremedlem og leder av Møre og Romsdal KrF, Randi Walderhaug Frisvoll. Hun avviser i VG at Ropstad har gjort noe galt og mener han er utsatt for «en heksejakt».

Også fylkesleder Oddny Helen Turøy i KrF Rogaland slår ring om partilederen.

– Kjell Ingolf har gjort noen dårlige vurderinger, og det innrømmer han selv. Det er riktig av han å beklage. Jeg forventer at han rydder opp, slik han har sagt at han vil gjøre. Jeg har fortsatt tillit til Kjell Ingolf og mener det ikke er rett tidspunkt for å diskutere ledervervet, sier Turøy til Stavanger Aftenblad.

Orienterte sentrale ledd i partiet

KrFs andre nestleder, Ingelin Noresjø, synes Ropstad-saken er lei for partiet. Foto: Vidar Ruud / NTB Les mer Lukk

Blant KrFs partiledere og statsråder er det i tillegg til Ropstad selv foreløpig kun partiets andre nestleder, Ingelin Noresjø, som har uttalt seg om Ropstad-saken.

Til Vårt Land sier Noresjø at både hun og sentrale ledd i partiet har vært orientert om at det ville komme nyheter knyttet til Ropstads boligsak.

– Saken er selvsagt lei for partiet når vi står i en vanskelig situasjon etter et dårlig valg. Og dette er svært leit for Kjell Ingolf. Akkurat nå tenker jeg mest på ham, må jeg innrømme, sier Noresjø.

– Kan takke seg selv

Av andre KrF-profiler har stortingsrepresentant Geir Bekkevold uttalt seg til avisen Varden. Bekkevold mener Ropstad nå må jobbe med å bygge opp tillit til seg selv om han skal fortsette som partileder.

– Det er Kjell Ingolf som sitter med det totale ansvaret her, og han kan takke seg selv for situasjonen han og partiet er havnet i. Dagens avsløring er veldig beklagelig. Det virker som han bevisst har unndratt seg skatt. Det synes jeg ikke noe om, sier Bekkevold.

Stortingsrepresentant Geir Toskedal skriver følgende i en SMS til NTB:

– Jeg er på reise. Ropstad har gjort en feil. Han beklager det og gjør opp for seg. Jeg har ingen kommentarer ut over det nå.

KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, har ikke besvart flere mediers henvendelser om saken fredag.