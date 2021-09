Jurist om Kjell Ingolf Ropstad-saken: – Det burde være et spørsmål for riksrett

– Jeg er veldig motivert for å lede partiet, for å løfte det og for å sikre at KrF fortsatt skal spille en viktig rolle i norsk politikk, sa Kjell Ingolf Ropstad etter den hasteinnkalte pressekonferansen. Nå krever flere hans avgang etter nye avsløringer om hans personlige økonomi. Foto: Ali Zare / NTB

Kravet om KrF-lederens avgang vokser seg sterkere time for time. Profilert jurist snakker høyt om riksrett.

Spørsmålet er om noen kan stille stormen som truer 36-åringens omdømme og politiske liv.

Da Aftenposten før valget avslørte at KrF-lederen var folkeregistrert på gutterommet i ti år, og samtidig nøt godt av gratis pendlerbolig, sa Ropstad at han var lei seg.

Partifeller så ut til å godta unnskyldningen, og Ropstad virket å ri stormen av.

Men det som kom for dagen noen uker senere var desto mer alvorlig. Nå viser det seg at partilederen ikke har fortalt hele sannheten, men har gitt uriktige opplysninger til skattemyndighetene. Det vekker svært sterke reaksjoner.

– Det burde være et spørsmål for riksrett

– Det er jo ikke bra når jeg har brukt den siste halvtimen på å gruble over om saken burde sendes til vanlig påtalemyndighet eller om det burde være et spørsmål for riksrett, mens jeg forbereder strafferettsundervisningen min, skriver førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo på Twitter.

– Kynisk skatteplanlegging

Hun er ikke alene om å reagere på den siste dramatiske utviklingen i Ropstad-saken.

Politisk redaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen, mener statsminister Erna Solberg bør statuere et eksempel og gi Ropstad avskjed som landets barne- og familieminister.

– To store politisk skandaler har nå hjemsøkt Ropstad. Han bedyrer at tillit ikke er noe han kan kreve, men fortjene. Det er ubegripelig at partiet kan mene at han er mannen som skal ta partiet videre, skriver West Johnsen i sin kommentar, og legger til:

– Skattemoralen er høy i Norge. Det Ropstad har gjort er kynisk skatteplanlegging. Manipulasjon av systemet.

Ber om gransking av Ropstad



Dagbladets lederartikkel levner heller ikke Ropstad mye ære, og tar til ordet for offentlig gransking. Avisen mener det er «komplett uforståelig» at statsråden ikke la alle kortene på bordet etter første avsløring, og mener nå KrF-lederen drives fra skanse til skanse:

– Tilgivelsen er kanskje uendelig i KrF og i regjeringen Solberg. På vegne av alle oss andre bør påtalemyndigheten vurdere saken, skriver avisen.



Redaktør: «Ropstad henger i en tynn tråd»



Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk

Sjefredaktør i avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, mener Ropstads tid som KrF-leder nå henger i en tynn tråd. Selbekk sier det ikke lenger er noen tvil om at Ropstad har anstrengt seg for å unngå å skatte av sin fordel av å bo i gratis statsrådsleilighet.

– Nå er det vanskelig å se for seg hvordan han kan fortsette som partileder, skriver Selbekk, som mener det kun er et spørsmål om hvor lenge Ropstad selv orker å stå i det som nå virvles opp rundt hans personlige økonomi.

Ropstads far trekkes inn i skattesaken



Vårt Land skriver fredag at Ropstads far, Bjørn Ropstad, som er fylkesvaraordfører for KrF i Agder, også trekkes inn i skattesaken. Ifølge Aftenposten lagde sønnen en avtale med foreldrene, noe som sparte ham for 175.000 kroner i skatt.

– Dersom det gjelder saken til Kjell I. har jeg ikke noe mer å tilføre i saken, skriver Bjørn Ropstad i en tekstmelding til Vårt Land.

I sosiale medier er det flere som har engasjert seg.

«Ropstad angrer. Han ville tjent sitt omdømme bedre om han hadde gått av som statsråd. Det ville vist at han erkjenner ikke å ha levd opp til de krav til integritet vi må kunne forvente av en statsråd», skriver stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap), ifølge Nettavisen.

Han ingen planer om å trekke seg



Selv har Kjell Ingolf Ropstad ingen planer å trekke seg som partileder eller statsråd før Jonas Gahr Støre overtar som Norges nye statsminister.

– Jeg er veldig motivert for å lede partiet, for å løfte det og for å sikre at KrF fortsatt skal spille en viktig rolle i norsk politikk. Men jeg skjønner at jeg har skuffet mange i dag, og jeg kan heller ikke kreve at de har tillit til meg, sa Ropstad etter at fredagens hasteinnkalte pressekonferansen var over.

