Valget i Russland er i gang

NTB

Valglokalene er åpne i Russland. Alle 450 setene i Dumaen er i spill, men en seier for regjeringspartiet Forente Russland anses som gitt, tross svake målinger.

Valget holdes over tre dager, en avgjørelse myndighetene angivelig har tatt av smittevernhensyn, men som opposisjonen mener åpner opp for valgfusk.

Kreml har ryddet mange av rivalene av banen allerede før valget. Opposisjonelle er blitt satt i fengsel, pågrepet eller enkelt og greit nektet å stille.

Samtidig har en rekke uavhengige medier blitt lagt ned etter at myndighetene har stemplet dem som såkalte utenlandske agenter, mens valgobservatører fra OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) er fraværende.

Anbefaler motkandidater

Den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj forsøker å fremme strategien og appen «Stem smart». Den gir velgerne råd om å samle seg bak kandidatene som antas å ha størst sjanse til å slå noen av regjeringspartiets folkevalgte.

Leonid Volkov, en viktig eksilstøttespiller for Navalnyj, skrev nylig på Telegram at en stemme til en «Stem smart»-kandidat i praksis er en stemme for Navalnyj. Opposisjonslederen selv har ikke kunnet få beskjeder ut fra straffeleiren øst for Moskva der han for tiden er innsatt.

Det er uklart hvor stor effekt «Stem smart»-strategien kan få, men den har tidligere bidratt å til å «stemme ut» enkelte kandidater fra regjeringspartiet i lokalvalg. Mange av kandidatene som foreslås i appen, tilhører kommunistpartiet.

Forventer flertall

Forent Russland, som er sterkt alliert med landets oligarker, har før valget 336 av de 450 setene i Dumaen, som er underhuset i landets nasjonalforsamling. Partiet oppfattes i stor grad som sandpåstrøere som banker gjennom politikken til Vladimir Putin.

Tross dalende popularitet og misnøye grunnet økonomiske og sosiale problemer i Russland, er det ventet at partiet beholder flertallet. Spørsmålet er hvor stort flertallet blir. Presidenten har mer makt enn nasjonalforsamlingen, men sistnevnte kan blant annet vedta grunnlovsendringer, slik som i fjor, da reformer gjorde det mulig for Putin å fortsette ved makten til 2036.

Ikke bare ett parti

En håndfull andre partier sitter allerede i Dumaen, flere av dem programmer og posisjoner som til dels sammenfaller med Forent Russlands.

Kommunistpartiet håper å styrke sin posisjon under den 77 år gamle lederen Gennadij Zjuganov. Omtrent jevngammel med ham er Vladimir Zjirinovskij, den 75 år gamle ultranasjonalisten som leder de høyrepopulistiske liberaldemokratene. Sergej Mironov (68) er leder for partiet Et rettferdig Russland.

– Meningsløst

Statsviter Andrej Kolesnikov ved Carnegie-senteret i Moskva sier oppfatningen hos den gjengse russer er at valget, som varer til søndag, er meningsløst. Samtidig vil et flertall i nasjonalforsamlingen bidra til å legitimere Putins styre.

– I Russland, med et langt på vei autoritært styre, er det ikke som å velge en bestemt rett fra en meny. Det handler om å stemme «Ja». Det viktigste er – som alltid – å mobilisere dem som er avhengige av staten, sier han og trekker fram offentlige ansatte og ansatte oi statseide bedrifter.

Kolesnikov mener Kreml vil fortsette å stramme grepet, og han sier han ikke venter noen større demonstrasjoner mot valg resultatet. Folk er rett og slett for demoralisert, sier statsviteren.