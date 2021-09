Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt

NTB

Det er naturlig å ha jevnlig kontakt med både Rødt og MDG, men noen samarbeidsavtale blir det ikke, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre etter møtet med Bjørnar Moxnes.

– Det har ikke vi lagt opp til. Vi ønsker en flertallsregjering med god kontakt med de andre partiene. Vi har ikke gjort noen planer for en avtale, sa han.

– Det er naturlig å ha kontakt med Rødt og MDG på jevnlig basis, sa han videre.

Rødt vil ha Oslo-modell

Rødt-leder Moxnes ønsker seg et stortingssamarbeid på linje med det Ap har med Rødt i Oslo, men det er altså ikke aktuelt for Støre.

– Vi kommer til å snakkes senere om samarbeid, sa Moxnes til fremmøtte journalister etter møtet med Støre.

Rødt ønsker et samarbeid med den nye regjeringen.

– Støre er helt tydelig på at Arbeiderpartiet ønsker forandring og naturligvis vil vekk fra den borgerlige politikken, sa Moxnes.

– Så er vi uenige om hvor langt unna og hvor fort, sa Moxnes, som karakteriserer Rødt som mer utålmodige på den fronten enn Ap.

De to hadde en god tone, ifølge Moxnes.

– Det var ikke noe hjemmebakst som jeg hadde håpet på. Men det var nytraktet kaffe, det smakte godt.

Støre sa videre at det er møtene med SV og Sp som er viktige for Arbeiderpartiet med tanke på samarbeid og å danne en ny regjering, og han karakteriserer møtene med SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som gode.

Har kommet videre i samtalene

På spørsmål om han har kommet videre med Trygve Slagsvold Vedum, svarte Støre følgende:

– Med fem timer samtaler til sammen har jeg kommet videre, ja. Vi fortsetter å prate, det tror jeg er veldig bra.

Ifølge Støre er det ingen planer for at de tre skal møtes sammen.

Koselig hjemme

Bakgrunnen for at Vedum og SV-leder Audun Lysbakken ble invitert hjem, er blant annet at de skal samarbeide tett sammen fremover.

– Også er det så koselig hos meg, og jeg har hyggelige ting å servere, sa Støre med et smil.

– Om det tolkes som en tillitserklæring, er det bra. De har vært på middag hos meg før, det er ikke første gang.

På planen for fredag står et møte med MDG-leder Une Bastholm. Da blir det skogstur på de to, ifølge Ap-lederen.