Tre LO-topper krever at Støre endrer loven

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ber Jonas Gahr Støre om å endre arbeidsmiljøloven. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

LO-topper krever at Jonas Gahr Støre går i bresjen for å endre arbeidsmiljøloven for å hindre at arbeidstakerbegrepet uthules.