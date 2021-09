Sp-veteran Kleppa håper på regjering med SV

NTB

Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) håper at partiet får til et samarbeid med både Arbeiderpartiet og SV i regjering.

Hennes erfaring fra den forrige rødgrønne regjeringen mellom 2005 og 2013 gjør at hun tror partienes politikk har mye å tjene på et bredt samarbeid, skriver TV 2.

– Jeg hadde selv både nytte og glede av å samarbeide med SV i regjering. Så registrerer jeg at tonen er noe mer avmålt nå, men jeg håper i det lengste at de får til et samarbeid mellom Sp, SV og Ap, sier Kleppa til kanalen.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har gjennom valgkampen bare villet snakke om en Senterparti/Arbeiderparti-basert regjering.

Men Kleppa håper partiet hennes ender med å inkludere SV:

– Jeg tror det vil være til det beste for distriktene og for fattigdomsbekjempelsen, sier hun og viser til hvordan hun opplevde samarbeidet i Stoltenberg 2-regjeringen.