NHO-sjefen om MDG og Rødt: – Vi lever godt med at de ikke kommer på vippen

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid ønsker tett samarbeid med den kommende regjeringen. Han vil ikke ta stilling til om en flertallsregjering eller mindretallsregjering er best, men innrømmer at han syns det er greit at MDG og Rødt ikke får vippemakt i det nye Stortinget.

NTB

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid håper på tett samarbeid med den nye regjeringen som skal overta.

I et intervju med NTB letter NHO-sjefen på sløret om sine forventninger og bekymringer etter valget.

Almlid understreker at NHO til enhver tid forholder seg til det Stortinget og den regjeringen landet har. Slik er det uansett.

Men han vil gjerne ha en hånd på rattet likevel:

– Nå er vi veldig opptatt av å komme i god dialog med de som skal forhandle, slik at den regjeringserklæringen som kommer, bygger opp under behovet for at bedriftene er motoren i omstillingen, sier Almlid til NTB.

– Vi forventer tett samarbeid, ikke minst nå statsbudsjettene skal legges framover, og når partiene skal samle seg om en politikk for de fire årene.

Politikken avgjør

NHO-sjefen vil ikke ta stilling til om en flertallsregjering eller mindretallsregjering vil være best framover.

Han viser til at Norge har hatt begge deler under statsminister Erna Solberg (H).

– Hvordan dette blir, må de avgjøre. Det er politikken som er avgjørende for oss.

Almlid tillater seg likevel å komme med et lite stikk til MDG og Rødt:

– Vi lever godt med at de ikke kommer på vippen. Det må jeg bare si.

– Hvorfor sier du det?

– Fordi det er viktig at du har en forutsigbar politikk for næringslivet.

Ser store omstillingsbehov

Almlid trekker fram to politikkområder som spesielt viktige de neste fire årene: jobbskaping og klima.

– Vi står overfor noen enormt store omstillingsbehov i verden. Det kommer til å komme raskere enn noen gang. Vi ser det med digitaliseringen, som kommer til å skyte fart. Vi ser det med behovet for å skape jobber. Vi ser det fordi klimaendringene krever helt andre grep. Det kommer også til å gjelde Norge og norsk næringsliv, sier NHO-sjefen.

Han mener regjeringen og bedriftene må slå sammen kreftene når omstillingen skal settes ut i livet.

– Vi vil gjerne ha forpliktende samarbeid med en regjering for å se på mulighetene for å løse utfordringene. Det må tenkes langsiktig.

Ønsker europeisk samarbeid

I forkant av valget har Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre – som etter alt å dømme blir ny statsminister – kommet med en EØS-garanti.

Men Senterpartiet og SV er begge sterkt kritiske til EØS-avtalen.

Almlid hever en advarende pekefinger:

– Det er ikke mulig å løse de utfordringene jeg skisserer, uten et veldig godt og formelt internasjonalt samarbeid. For oss ligger EØS-avtalen i bunn, og EU er en ledende kraft i mye av det vi snakker om – når det gjelder klimaskiftet, jobbskaping, det digitale skiftet og så videre. Da må vi være en partner med EU på dette, sier han.

– Europeisk samarbeid er løsningen nå, og jeg har store forventninger til regjeringen på dette.