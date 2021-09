MDG-veteran mener partiet valgte feil strategi

Lan Marie Nguyen Berg på scenen på MDGs valgvake på Sentralen mandag kveld. Berg og to partikolleger får stortingsplass, men partiet ser ikke ut til å komme over sperregrensa og får dermed ingen utjevningsmandater.

NTB

Den mangeårige MDG-politikeren Jan Bojer Vindheim reagerer på at partiet stilte et ultimatum om å ikke støtte en regjering som vil fortsette med oljeleting.

Ifølge Klassekampen mener Vindheim dette var feil strategi. Ultimatumet kom etter at FNs klimapanel la fram rapport i august i år.

– Jeg har hele tida ment at de grønne ikke er modne for å sitte i regjering, så det er bra at det ikke er aktuelt for oss. Men å gå inn i regjeringsforhandlinger med den type ultimatum er kontraproduktivt. At vi skal si at all oljeleting må stoppe, som FN også sier, er selvfølgelig riktig, men dette ultimatum-opplegget fungerte ikke som det var tenkt, sier han.

Vindheim har vært med i partiet siden 1988 og sitter nå i fylkestinget i Trøndelag. Han advarer i tillegg blant annet mot at MDG skal framstå som et parti for en liten, urban gruppe.

Partisekretær Torkil Vederhus forteller at det Vindheim tar opp, skal bli en del av evalueringen av valgkampen.

– Vi gikk fram, men ikke nok fram, sier partisekretæren.

MDG manglet ifølge TV 2 tirsdag kveld bare drøyt 1.700 stemmer for å nå den kritiske sperregrensen på 4 prosent og får dermed ikke være med i kampen om utjevningsmandater. Kanalens valganalytiker Terje Sørensen mener imidlertid at partiet ikke vil nå over den grensa.