Rødt fikk over 1.000 nye medlemmer på ett døgn

– Med mangedoblet stortingsgruppe er vi klare for å samarbeide med en ny regjering for å få ned forskjellene og kutte utslippene, sier Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

På ett døgn har Rødt fått over 1.000 nye medlemmer. I løpet av hele stortingsperioden har partiet fått 7.000 nye medlemmer.

– Rekordmange har stemt på Rødt for å få en forandring i norsk politikk, og nå ser vi at mange av disse også vil være med og jobbe videre i partiet, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.

– Vi gleder oss til å ønske alle sammen veldig velkommen til partiet. Rødt styrker seg både i valg og i medlemstall, og denne krafta skal brukes til å dra en ny regjering i riktig retning, og kreve et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge, fortsetter hun.

Partisekretæren peker på at Rødt har gjort et rekordvalg til Stortinget, og at det er det eneste nye partiet som har brutt sperregrensen siden den ble innført.

– Og med mangedoblet stortingsgruppe er vi klare for å samarbeide med en ny regjering for å få ned forskjellene og kutte utslippene.