Støre: – Arbeiderpartiets plan A ligger fast

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han opplever samtalene med Senterpartiet og SV som gode, og at planen om en flertallsregjering sammen med dem ligger fast.

– Jeg sa at jeg hadde bare en bokstav i alfabetet der, og at det var en flertallsregjering av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Vi mente det var alternativet som hadde best mulighet for flertall, og det velgerne kunne ha preferanse for. Og det var slik det ble, sa Støre på en pressekonferanse dagen etter valgseieren.

Han fortalte at han har snakket med både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken, og at de vil fortsette samtalene de neste dagene.

– Det er samtaler preget av fortrolighet og tillit til hverandre, med respekt for at det er tre forskjellige partier. Jeg opplever at det er gode samtaler, sa Støre.

Han la til at han også vil snakke med Rødt og MDG i respekt for deres velgere.

– Må være ett av de sterkeste på lang, lang tid

Støre sier at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er klar over ansvaret velgerne har gitt dem før samtalene om å danne regjering starter.

– Vi er fortsatt på planleggingssporet og har ikke startet samtaler om innhold, svarte Støre da han møtte pressen etter at Arbeiderpartiet hadde hatt møte i sentralstyret tirsdag.

Onsdag vil han møte Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet for å ha de første samtalene om å danne regjering. Støre sa ikke noe om når han vil møte SV-leder Audun Lysbakken, men har tidligere sagt at han trolig vil møte ham før helgen.

– Vi er enige om at dette er et stort ansvar og en stor mulighet, sa Støre videre.

Støre kaller valgresultatet et historisk sterkt mandat for forandring fra velgerne.

– 100 mandater for partier som ønsker skifte, må være ett av de sterkeste på lang, lang tid, sa han.

– Dette har vært et klimavalg

Klima falt ikke fra dagsordenen fordi MDG havnet under sperregrensen, sier Ap-lederen, som kaller årets stortingsvalg et klimavalg.

– Det er jeg helt klar på. Dette har vært et klimavalg. Det har vært et stort tema i oppspillet til valget hvor vi har definert mål for hva Norge skal kutte, sa Støre.

Rettferdighet fikk stor betydning for hvordan velgerne ga uttrykk for sine klimavalg, mener Støre.

– Jeg er ikke enig i at klima falt fra dagsorden fordi MDG havnet under sperregrensen. Folk ønsker handling, de ønsker brede løsninger og en rettferdig klimapolitikk, og de ønsker ikke polarisering, sa Ap-lederen.

– Vi har en sterk klimapolitikk med et klart mål og en klar tilnærming til hvordan vi kan nå de målene. Det vil vi ta med oss inn i det som kan bli regjeringsforhandlinger, sa han.