Solberg har snakket med kongen

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun har orientert kong Harald om at det er et nytt flertall i Stortinget. Hun har ikke levert avskjedssøknad ennå.

Det vil hun først gjøre når et statsbudsjett er lagt fram og en ny regjering er klar for å ta over.

– Det er først når avskjedssøknad er levert til kongen at regjeringen blir et forretningsministerium. Fram til det vil regjeringen styre med alle fullmakter regjeringen har, understreker Solberg.

Selv om regjeringen ennå ikke er et forretningsministerium, understreker hun at de ikke vil ta kontroversielle grep i denne perioden.

– Vi vil ikke sende forpliktende signaler internasjonalt eller ta beslutninger i kontroversielle saker i denne perioden. Men vi vil fremme saker i Stortinget og sørge for fremdrift i saker der det er nødvendig, slik tradisjonen er i Norge, sier Solberg.

Hun sier regjeringen også fortsatt har fullmakt til å håndtere kriser.

– Det betyr at vi vil fortsette å håndtere coronasituasjonen fram til en ny regjering er på plass, sier Solberg.