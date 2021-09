Regjeringsklar Lysbakken lover at SV vil være tøffe i forhandlinger

NTB

SV vil være vanskelige i forhandlinger om en ny regjering, lover partileder Audun Lysbakken, som mener flertallet må sørge for å gi velgerne en ny regjering.

– SV kommer til å bli vanskelige å forhandle med uansett, og det er sånn det må være. Det er jobben vår, sier Lysbakken.

Han trekker fram flere saker som vil bli viktige for dem i de kommende forhandlingene.

– Har vi en troverdig politikk for å skape et vendepunkt som får forskjellene ned? Og har vi en troverdig politikk for å nå Norge sine klimamål og for å komme ordentlig i gang med den grønne omstillingen, det er det avgjørende, sier han.

Det er knyttet stor spenning til de kommende regjeringsforhandlingene, hvor det er usikkert hvilke partier som vil være med. SV foretrekker en regjering bestående av Ap, Sp og SV. Sp vil imidlertid ikke ha med SV.

– Alle som har stemt for en ny regjering, bør nå bli hørt og regnet inn i grunnlaget for det som nå skal skje, og det er viktig at et nytt flertall kommer alle dem i møte, sier Lysbakken, som legger til at de er mer enn beredt på å bli med på Sps kamp mot sentralisering.