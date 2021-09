Vebjørn Selbekk: – «Gutterom-gate» er et større personlig problem for Kjell Ingolf Ropstad enn KrF

– Dette har gått veldig tungt innpå ham, sier KrF-kjenner og avisredaktør Vebjørn Selbekk.

Etter KrFs katastrofevalg mener han risikoen nå er overhengende for at partiet kan lide samme skjebne som det danske Kristelig Folkeparti - Kristendemokraterne, som røk ut av Folketinget i 2005.

De kom aldri tilbake etter å ha havnet under sperregrensen.

– Jeg minner om skjebnen til KrF sitt danskesøsterparti som hadde den samme nedadgående tendens. Nå er de helt borte fra dansk politikk. Det er en skremmende tanke, sier Selbekk til ABC Nyheter.

Han er redaktør i den kristelige avisen Dagen.

Selbekk mener mange nordmenn har undervurdert hvor tøff påkjenningen og den personlige belastningen har vært for KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad etter avsløringen om sitt personlige boforhold og den store økonomiske gevinsten han har hatt av dette over mange år.

Kritikken har haglet etter at det ble kjent at Ropstad hadde fått gratis pendlerbolig av Stortinget ved å være folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene i Evje og Hornnes i Agder fra 2009 til november i 2020.

Samtidig eide han halvparten av en leilighet på Lillestrøm, mens hele familien bodde gratis i Oslo. I tillegg slapp han å skatte av fordelene. Dette pågikk i ti år.



KrF-lederen har gjentatte ganger blitt presset til å svare på anklager om å ha utnyttet regelverket til egen vinning, og for å handle i strid med partiets eget moralske kompass om nøysomhet. Ropstad har fortalt at han er lei seg.

Spørsmålet er hvorvidt denne saken var en medvirkende årsak til KrFs historisk dårlige valg, og om valgfiaskoen kan utløse en ny lederstrid hvor Ropstad blir bedt om å tre til side.

– Jeg tror ikke at det blir noen lederstrid nå, fordi det har vært nok spill og spetakkel og leven for et par tiår. Da vegrer man seg for det, og jeg tror ikke partiet krever ny ledelse. Men det er ett lite spenningsmoment, og det er hvilke slutninger Ropstad selv trekker av dette. «Gutterom-gate» er et større personlig problem for Ropstad enn for partiet, sier Vebjørn Selbekk.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Han tror de færreste er klar over hvilken belastning det har vært for KrF-lederen å få søkelyset rettet mot sin private økonomi, og hvor hardt dette har rammet Ropstad.

– Dette er en sak som i sin natur er veldig personlig. Det handler blant annet om egen familie, kone og barn, bolig og personlig økonomi, og som leder for et kristent parti. Dette har gått veldig tungt inn på ham, forteller Selbekk.

– Er det fordi denne saken også handler om integritet og troverdighet? Utad har det kanskje ikke virket som at han vært så preget av dette?

– Noen av oss har jo andre kilder. Det er ganske ille og personlig å bli dratt inn i dette som politiker. Man kan bli kritisert for politiske ting, men her blir også familien involvert. Denne saken har vært mye tyngre for Ropstad enn det mange har vært klar over. Det er mitt inntrykk, svarer Dagen-redaktøren.

– Ingen er tjent med en ny opprivende lederstrid

– Hva er ditt råd til Ropstad i denne situasjonen hvor partiet havner under sperregrensen?

– Jeg tror de har løst det på en ganske god måte, og jeg tror ikke det har skadet KrF inn i valget, men jeg opplever at det har skapt litt sympati rundt Ropstad. Mange velgere ser noe annet enn et samlet pressekorps som jager en mann, en syndebukk, som fikk hele ansvaret for å forsvare et regelverk som Stortinget har vedtatt, mener Selbekk.

– Men tror du Ropstad selv ønsker å fortsette å lede partiet videre?

– Når han ikke tok en Lars Sponheim og gikk av på valgnatta, så tror jeg han kommer til å fortsette. Han tenker nok på partiets beste, og ingen er tjent med en ny opprivende lederstrid. Da vil KrF ligne for mye på Rosenborg, som har byttet trenere mange ganger uten at det ser ut til å hjelpe, poengterer Selbekk.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad på vei ut fra Stortinget mandag kveld. Han tror KrF kan reise seg etter å ha gjort sitt dårligste valg siden 1936. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det vil bare skape enda mer kaos

– Hvilke andre kandidater kan være aktuelle for å overta ledervervet i KrF?

– Jeg ser ikke noe annen som kunne gjort en bedre jobb nå. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har vært veldig usynlig selv om han har sittet i regjering. Han er en artig fyr, med bakgrunn som sexolog, og har mye å bidra med, men er likevel kommet helt bort i de to og et halvt årene. Det har overrasket meg. Jeg ser ingen klare arvtakere. Dessuten har Ropstad sittet såpass kort, at det bare vil skape enda mer kaos å skulle skifte partileder nå.

– Hva er hovedårsaken til at KrF ikke kom over sperregrensen?

– Dette handler om avgjørelser de har tatt underveis og lange strukturelle ting. Helt fra brakvalget i 1997 har KrF opplevd en eneste lang nedtur. Resultatet i går er bare en forlengelse av dette. Det har skjedd med ulike personer i ledelsen, uten at det har hjulpet. Det kan også ha demografiske forklaringer. Kristenfolkets fragmentering er en annen forklaring. KrF er ikke en like sterk motkultur som det var før. Retningsvalget i 2019 har åpenbart ikke gjort saken bedre, svarer Selbekk.

– Det var et marerittscenario

Abid Raja (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) samarbeidet i Erna Solbergs regjering. Venstre kom så vidt over sperregrensen, mens KrF havnet rett under. Foto: Terje Pedersen / NTB

Samtidig viser han til at to rivaliserende parti kjempet om de samme velgerne, Sentrum og Partiet De Kristne, og dermed tappet KrF for viktige velgere som kunne ha berget partiet over sperregrensen.

– Det var et marerittscenario for et så lite parti som KrF å ha to partier rundt seg som skaffer seg noen små promiller av velgerne, som kunne ha fått KrF over sperregrensen. Nå må KrF forberede seg på fire år med ørkenvandring.

– Det var en undergangsstemning

– Hvor alvorlig vil du si det som nå har skjedd med KrF egentlig er for partiet?

– Det er veldig alvorlig. Etter dette er det ingen selvfølge at KrF skal klare å reise seg igjen. Såpass realistisk må man være. Dette valget er et kjempeslag for KrF. Nå er det virkelig ingen garanti for at dette ikke er begynnelsen på slutten for KrF.

Han var selv til stede under KrFs valgvake da de ubehagelige og nedslående resultatene tikket inn. Han beskriver stemningen slik:

– Det er ett ord som kan oppsummere KrFs valgvake: «Akopalypse». Det var en undergangsstemning. Det var det det var. Og veldig bittert når de var så nære.