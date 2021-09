Jonas Gahr Støre: – Har snakket med Lysbakken og Vedum i dag

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier tirsdag formiddag at han allerede har vært i kontakt med både SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Støre sier han har tatt en prat med Vedum og vært i kontakt med Lysbakken. Foreløpig har han ikke snakket med Rødt og MDG, men han sier han har planer om det.

– Det går litt etter kalenderen nå. Vi tar en rolig dag i dag. Vedum skal tilbake til Stange, noe som er vel fortjent. Vi har litt ulike rytmer på dette. Nå skal vi gå gjennom valgresultatet. Vi har ikke dårlig tid, sier Støre.

Han sier han tror regjeringsforhandlinger kan begynne i slutten av neste uke. Når en ny regjering eventuelt er på plass, vil han ikke spå.

– Det vanlige i Norge er at dette skjer midt i oktober. Men det er ingen tvangstrøye. Trenger vi mer tid, tar vi den tiden, sier Støre.

Flertall for drømmeregjering

Ap fikk 26,4 prosent oppslutning i årets stortingsvalg og er med det størst på Stortinget. Sammen med Sp (13,6 prosent) og SV (7,5 prosent) har Støre flertall med 89 representanter.

Dette er også Støres plan A: Å danne en regjering med disse tre partiene. SV er også åpne for dette, men Senterpartiet har stått knallhardt på at de ønsker en Ap/Sp-basert regjering. I tillegg kan SVs uravstemning om forhandlingsresultatet stikke kjepper i hjulene for Støre.

Ap-lederen er imidlertid optimistisk.

– Vi har et stort flertall, og jeg har lyst til å begynne disse samtalene med optimisme med tanke på hva vi kan få til for å løse de store oppgavene vi har foran oss, sier Støre.

– Mye til felles

Ap-lederen sier han erkjenner at det finnes saker der det er ulike synspunkter, men mener partiene på venstresiden nå må begynne å legge vekt på hva de har til felles.

– Valgkampen er bak oss, og vi må skifte litt språk og innretning. Det er mer som forener oss, enn som skiller oss, sier Støre.

Han mener partiene må samles om et «positivt og optimistisk» prosjekt.

– Vi må håndtere klimaomstillingen, demografien og forskjellene i landet, sikre en opplevelse av at hele landet høres. Det må synes i politikken vår, sier Ap-lederen.

– Dette behøver ikke å være vanskelige saker, men det er viktige saker som må tas med det alvoret det fortjener.

Gratulert av Clinton

Selv om forhandlingene kan bli lange og krevende, ligger det uansett det an til at Støre blir statsminister. Han kan røpe at han allerede har fått gratulasjoner.

– Blant annet fra en person som har betydd veldig mye for meg, Hillary Clinton. I tillegg til nordiske ledere, blant annet, sier Støre.

Han trekker fram den sosialdemokratiske kandidaten i Tyskland, Olaf Scholz, som ifølge Støre sa han ble inspirert av den rødgrønne bølgen i Norge.

– Dette er sosialdemokratiet tilbake i en ny form. Det er et brudd med den tanken noen har gjort seg om at sosialdemokratiske partier har gått i grus, sier Støre.

Må flytte ut

Ap-lederen sier han også har fått gratulasjoner fra sin forgjenger Jens Stoltenberg. De to skal prate sammen om noen dager.

Støre røper at han fikk en lang klem av kona da han kom hjem fra Stortinget natt til tirsdag. Morgenen brukte han på en lang frokost der han leste aviser og lagde avtaler for tiden fremover.

Tirsdagens pressetreff var utenfor Støres barndomshjem på Ris i Oslo. Når han blir statsminister, regner han med at han må flytte inn i statsministerboligen.

Dette blir ikke «bare bare».

– Jeg har vokst opp i denne gaten, sier Støre.