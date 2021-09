Tajik: Målet er å danne flertallsregjering med SV og Sp

NTB

Ap-nestleder Hadia Tajik forteller at Ap skal snakke med alle partier som ville skifte regjering, og tar sikte på flertallsregjering med SV og Senterpartiet.

– Vi er takknemlige for at velgerne har gitt så tydelig uttrykk for at dagens borgerlige regjering må byttes ut, og at det er solid grunnlag for å gjøre det på vår side. Ap, som største parti, vil ta initiativ til samtaler med alle partier som har gått til valg på å bytte ut dagens regjering, med mål om å danne flertallsregjering med SV og Sp, sier Tajik i tirsdagens Politisk kvarter på NRK.

Tajik påpeker at de neste dagene og ukene vil vise hva som til slutt er mulig, men understreker at de skal ha god dialog med SV, Sp, og de øvrige rødgrønne.

– Vår erfaring er at vi får til gode resultater sammen med SV og Senterpartiet, og at når vi skal gi en ny kurs for Norge, som er mer rettferdig, så er det klart at vi tre partiene sammen har vist at vi kan føre landet på en trygg og stødig måte, sier Tajik.

Både Ap og SV har sentralstyremøter klokka 14 tirsdag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa natt til tirsdag at han vil begynne samtalene om en ny regjering med Senterpartiet, som er største parti. Deretter vil han snakke med SV og de andre partiene på venstresiden, Rødt og MDG.