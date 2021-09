Vedum nekter å avklare SV-samarbeid

NTB

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ennå ikke avklare hvorvidt hans parti kan gå inn i et regjeringssamarbeid med SV.

Vedum, som selv stilte som statsministerkandidat, erkjenner imidlertid at Jonas Gahr Støre blir landets neste statsminister.

– Jeg pekte på Støre på vår valgvake. Så gikk Sp mest fram både i 2017 og i 2021, noe som danner grunnlag for regjeringsskifte, sier Vedum.

Han vil ikke selv ta æren for at Støre blir statsminister.

– Jeg har bare én stemme i Stortinget. Det er folket som har stemt og endret sammensetningen av Stortinget, sier Vedum.

Sp, Ap og SV har ifølge det foreløpige valgresultatet flertall til å danne en styringsdyktig regjering. Alene er Ap og Sp i mindretall. Vedum har hele valgkampen nektet å svare tydelig på om partiet vil samarbeide i regjering med SV.

Heller ikke nå vil Vedum ta stilling til dette.

– Vi har vært tydelige over tid på at vi vil bytte ut dagens regjering og erstatte den med en Sp/Ap-basert regjering. Så får vi begynne samtalene i morgen. Vi har et felles ansvar, så får vi bruke tiden fremover, sier Sp-lederen.