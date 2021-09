Pasientfokus og Irene Ojala kommer inn på Stortinget

NTB

Den lokale lista Pasientfokus får 13,1 prosent oppslutning I Finnmark og kommer dermed inn på Stortinget.

Det viser valgresultatet i Finnmark med 99,8 prosent av stemmene opptelt. Listas leder Irene Ojala blir partiets representant på Stortinget.

Pasientfokus har kun én sak på programmet – nytt sykehus til Alta, Finnmarks største by. Det er også i Alta partiet har størst oppslutning. I Alta kommune fikk de 41,6 prosent av stemmene og ble det klart største partiet.

Pasientfokus blir Finnmarks tredje største parti og kaprer fylkets siste direktemandat. Kun Arbeiderpartiet og Senterpartiet er større.

Det er svært sjelden at lokale lister får inn representanter på Stortinget. Sist det skjedde var i 1989, også da i Finnmark. Anders Aune ble valgt inn for lista Framtid for Finnmark og satt til 1993.