Jon Helgheim: – Sannsynligvis er jeg ferdig i norsk politikk på dette nivået

Jon Helgheim innser at han trolig er ferdig på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Frps innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim ser ut til å miste plassen på Stortinget og sier han trolig er ferdig med politikk på det nivået.

– Jeg er et stykke unna plass på Stortinget, det gjenstår jo en mulighet for et utjevningsmandat, men sannsynligvis er jeg ferdig i norsk politikk på dette nivået, sier han til VG.

Helgheim, som fremdeles har et år igjen i Frps sentralstyre, ble valgt inn som Frps andrekandidat i Buskerud i 2017, men tapte kampen om å bli partiets listetopp i valgdistriktet foran årets valg. Dermed valgte han å takke ja til 2.-plassen på partiets liste i Oslo etter at Siv Jensen trakk seg.

I Oslo ligger også Høyre-veteran Michael Tetzschner an til å miste plassen sin. Aps lokalleder Frode Jacobsen vil trolig heller ikke få plass. Frp, Ap og Høyre mister alle et mandat om prognosene slår til.

Venstre, SV og rødt får alle et mandat mer enn i 2017 og ender opp på tre, tre og to mandater.

Jan Bøhler, som i november i fjor meldte overgang fra Ap til Sp, er også ferdig på Stortinget.