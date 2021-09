Erna Solberg: – Vi visste at vi trengte et mirakel

Høyre-leder Erna Solberg taler for Høyres valgvake på Radisson Blu Scandinavia Hotel under stortingsvalget 2021. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun er utrolig stolt over hva partiet har fått til som regjeringsparti i sin tale til partiets valgvake.

Det ble med åtte år for Erna Solberg som statsminister. I den perioden har Høyre regjert med de tre andre partiene på borgerlig side.

I talen på Høyres valgvake sa Solberg at hun er utrolig stolt over hva partiet har fått til i åtte år som regjeringsparti. Solberg la fram en skryteliste.

– Vi er fornøyd, men vi har ikke gjort det alene. Jeg vil benytte anledningen til å takke for samarbeidet med Frp, Venstre og KrF. Vi fire har funnet fram til gode løsninger, sier Solberg.

– Sånn som resultatet ser ut nå, er det velgernes ønske at et annet politisk flertall skal styre Norge, sier Solberg.

Solbergs første regjering besto av Høyre og Fremskrittspartiet fra 2013 til 2018, før regjeringen ble utvidet med Venstre i 2018 og Kristelig Folkeparti i 2019.

I 2020 gikk Fremskrittspartiet ut av regjeringen, mens Høyre, Venstre og KrF fortsatte som et trekløver.

Meningsmålingene har i lang tid vist at en retur til regjeringskontorene så vanskelig ut.

– Vi visste at vi trengte et mirakel for å bli valgt tre ganger på rad i Norge. Det mirakelet har vi altså ikke fått, sier Solberg.