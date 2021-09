Meningsmålingene fanget ikke opp Aps frammarsj og trepartiflertall

NTB

Ap og Sp gjør et markant bedre valg enn det gjennomsnittet av meningsmålingene i september antydet.

Mellom 1. og 11. september ble det gjennomført 19 nasjonale meningsmålinger. Gjennomsnittet av disse, utregnet av nettstedet Poll of polls , ga Arbeiderpartiet en oppslutning på 24,1 prosent. Like etter klokken 23 valgkvelden ser partiet ut til å oppnå godt over 26 prosent.

Også Senterpartiet slo tilbake mot en fallende kurve på meningsmålingene, om enn i noe mindre grad enn Ap. Snittet av meningsmålingene antydet 12,9, mens partiet snuser på 14-tallet når nær 90 prosent av stemmene er telt opp.

Motsatt overvurderte meningsmålerne SV, som hadde 9,4 på snittmålingen, men som ser ut til å få 7,3 prosent av de faktiske stemmene.

Snittmålingen ga heller ikke en god indikasjon på mandatfordelingen. De tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV lå an til 81 mandater, mens valgresultatet samlet sett er en seier for de tre partiene, som nå ligger an til å få 89 mandater.