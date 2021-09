Ropstad erkjente nederlag – så gikk brannalarmen

Your browser doesn't support HTML5 video.

NTB

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gratulerte Jonas Gahr Støre (Ap) med valgseieren og sier regjeringen vil gå av. Så måtte KrFs valgvake evakueres.

Brannalarmen gikk under Ropstads takketale til valgvaken. Da hadde Ropstad takket for partiets innsats, og sagt at regjeringen vil gå av.

– Det er en ting som er klart. Det er at regjeringen har mistet støtten i Stortinget, og vi vil gå av så snart en ny regjering er på plass, sier Ropstad.

Solberg-regjeringen kommer til å gå av etter at statsbudsjettet er lagt fram i høst, så sant Støre da har stablet sin regjering på beina.

– Jeg vil gratulere Støre med valgresultatet og ønske ham lykke til i den jobben. KrF vil gå tilbake til å være et opposisjonsparti på Stortinget, sier Ropstad.