Ingen stortingsplass på Jan Bøhler

Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum har kjempet for førstnevntes plass på Stortinget for Senterpartiet. Det ser ikke ut til å gå. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Senterpartiet fikk ingen av mandatene i Oslo. Dermed er en 16 år lang stortingskarriere over for Jan Bøhler.

Bøhler meldte i fjor overgang til Senterpartiet etter flere tiår som Ap-medlem og representant fra Oslo.

Senterpartiet har vært opp i over 7 prosent på meningsmålingene i Oslo, men ser ut til å ende på 3,1 prosent etter at 99,8 prosent av stemmene er telt opp. Dette er ikke nok for Sps førstekandidat Bøhler til å komme inn fra hovedstaden, ifølge Valgdirektoratets prognose.

Senterpartiet har ikke hatt representanter fra Oslo siden Arne Haukvik var innvalgt fra 1993 til 1997.