Fellesforbundets Jørn Eggum: En fiasko for Solbergs borgerlige prosjekt

NTB

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier at valgresultatet er en fiasko for det borgerlige regjeringsprosjektet til Erna Solberg (H).

Valgprognosene er klare på at det blir et regjeringsskifte etter åtte år med Solberg som statsminister. Jonas Gahr Støre (Ap) får trolig flertall sammen med SV og Senterpartiet.

– Vi kan si ganske tydelig at Jonas blir statsminister, så får vi se hvem han skal regjere med. Så er det en total fiasko for det borgerlige prosjektet til Erna og en borgerlig politikk som har gagnet de få, det gir folk en klar beskjed om, sier Eggum til NTB.

Han mener resultatet ikke er skuffende for Arbeiderpartiet, til tross for at det er et av partiets dårligste resultater på lang tid.

– Vi har vært gjennom en krevende tid i partiet. Vi har reist oss og viser at det norske folk har tro på sosialdemokratiske partier. Venstresiden i norsk politikk, den står sterkt, sier Eggum.