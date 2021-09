Knut Arild Hareide bekrefter: – Ferdig som rikspolitiker

Den tidligere KrF-lederen og nåværende samferdselsministeren sier til VG at selv ikke et «guds under» kan redde karrieren hans i rikspolitikken.

– Jeg kommer til å støtte KrF, men det holder ikke med et guds under engang for at min karriere i norsk rikspolitikk skal fortsette, sier Knut Arild Hareide til VG.

– Det er en epoke som er over for meg i kveld, sier han til avisen.

Hareide var partileder fra 2011 og frem til partiet tok et veivalg mellom sosialistisk og borgerlig side i 2019. Da valgte han å gå av etter at partiet valgte å fortsette med støtte til statsminister Erna Solberg.

Hareide sier til VG at det vil bli godt å kunne kjenne på et litt mer normalt liv og bruke mer tid på familien.