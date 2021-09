MDG-nestleder må coronatestes – går glipp av valgvaken

MDG-nestleder Kriss Rokkan Iversen må droppe kveldens valgvake fordi hun skal testes for corona. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Nestleder i MDG og toppkandidat i Troms, Kriss Rokkan Iversen, må testes for corona og uteblir derfor fra kveldens valgvake i Tromsø.

– Kriss Rokkan Iversen har dessverre blitt syk med forkjølelsessymptomer og har ikke muligheten til å være her i kveld, sier partiets andrekandidat i Troms, Jonas Nilsen, til NRK.

Han opplyser at det tidligere i dag ble bestemt at Iversen må testes for corona.

– Men hun har gitt klar beskjed om at det ikke skal legge en demper på stemninga, og hun oppfordrer til full fest, sier Nilsen.

MDG har to nestledere: Kriss Rokkan Iversen og Arild Hermstad.