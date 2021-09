Støre: – Jonas har stått opp fra kloakken

NTB

En selvsikker Jonas Gahr Støre (Ap) gikk rett på talerstolen da han ankom Arbeiderpartiets valgvake og holdt en tale fylt av humør og seiersvilje.

En halvtime før de første prognosene kom, gikk Støre på talerstolen i Folkets Hus. Der fortalte han om et øyeblikk fra valgkampen, der en video av Støre som snek seg inn et vindu for å hente tøyet etter en fotballkamp, gikk viralt.

Det var etter en fotballkamp i Sandnes at Støres rene klær lå bak en stengt dør. En politimann bøyde seg på huk, Støre besteg ryggen og forsvant inn det lille vinduet høyt oppe på veggen.

– Politimannen var staut, og jeg sto på ryggen hans og kom meg inn vinduet med hodet først, men det jeg ikke visste var at den eneste måten å komme inn på, var i do, sier Støre.

Unngikk Jonas i dass

– Jeg er glad for at kameraene ikke fanget det, for da hadde overskriften blitt Jonas i dass, men slik ble det ikke: Jonas har stått opp igjen fra kloakken, sier Støre.

– Valgkamp er slitsomt, det er spennende, nervepirrende og det er utrolig morsomt, sier Støre.

Flere ganger under Arbeiderparti-lederens tale brøt salen ut i trampeklapp. Det var en tydelig seierssikker gjeng som tok imot sin partileder med taktfaste «Jonas, Jonas»-rop.

– Det er mange jeg må takke i kveld, men aller mest vil jeg takke dem som vant skolevalget, sier Støre.

Tenkte på LO-lederen

Støre sendte også tanker til LO-leder Hans Christian Gabrielsen, som brått døde tidligere i år.

– Jeg tenker særlig på Hans Christian: Han ville at vi skulle lykkes, sier Støre.

Han understreket at Arbeiderpartiet har gjort en god valgkamp.

– Så uansett hva resultatet blir, har vi et lagarbeid som jeg er utrolig stolt av. Vi har vært gjennom en tøff tid, for noen måneder siden lå vi under 20-tallet på målingene, sier Støre.