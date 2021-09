Regjeringens tilbud til bøndene drøyer: – Ballen er hos statens forhandlingsleder

Det er ikke bestemt når statens forhandlinger med bøndene vil starte. Bondeorganisasjonene krever full kompensasjon, totalt 754 millioner kroner, for økte priser på handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Regjeringen kommer ikke til å legge fram et tilbud i tilleggsforhandlingene med bøndene før etter valget. Men når forhandlingene starter, er ikke bestemt.

Bondeorganisasjonene krever full kompensasjon, totalt 754 millioner kroner, for økte priser på handelsgjødsel og bygningsmaterialer.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag leverte i forrige uke sitt krav til tilleggsforhandlingene i jordbruksoppgjøret, som blir gjennomført fordi kostnadsveksten for enkelte varer har vært langt større enn det som ble lagt til grunn i årets jordbruksoppgjør.

Men når forhandlingene skal finner sted, er foreløpig ikke kjent, skriver Nationen.

– Ballen ligger hos statens forhandlingsleder. Vi venter på tilbakemelding derfra, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Ifølge Småbrukarlaget har de fått tilbakemelding om at staten vil legge fram et tilbud i løpet av denne uken,

– Men utover det er videre framdrift i det blå, sier Kjersti Hoff i Småbrukarlaget.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) opplyser til avisen at saken fortsatt er i prosess, og at det ikke er satt av dato for framleggelse.