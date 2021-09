Erna Solberg stemte hjemme i Bergen

NTB

Statsminister Erna Solberg slapp mandag sin stemme ned i en valgurne på Skjold skole i Bergen. – Magefølelsen er litt uklar, sier Solberg.

– Det er alltid gøy og høytidelig med valgdag. Jeg er usikker på hvordan dette valget kommer til å arte seg, så derfor må alle som vil ha Høyre, stemme på Høyre, sa Solberg til TV 2 før hun gikk inn i valglokalet for å avgi sin stemme sammen med sin mann Sindre Finnes.

I september har Høyre i snitt fått en oppslutning på 19,3 prosent på meningsmålingene, ifølge Polls of polls. Dersom det ble valgresultatet, ville Høyre fått 34 mandater på Stortinget. Meningsmålingene har i lang tid pekt på et regjeringsskifte.

Solberg sier likevel at hun er klar for fire nye år dersom valgresultatene går veien.

– Det er viktig at folk ikke tror at dette er avgjort på forhånd. Hvis alle eller noen av partiene kommer over sperregrensen, så vil det ha stor betydning. Men det har også betydning at vi får et sterkt Høyre, sier hun.

Rekordmange har i år forhåndsstemt, vel 1,6 millioner stemmeberettigede – noe som er over fire av ti nordmenn. Mandag kveld klokken 21 kommer den første prognosen fra Valgdirektoratet som er basert på alle forhåndsstemmene som er blitt telt opp.