Solberg: – Håper vi kommer godt opp på 20-tallet

Solberg nøt utsikten over hjembyen Bergen dagen før valget.

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) tilbrakte valgkampens siste dag i hjembyen Bergen. Hun håper Høyres oppslutning kommer nærmere 25 prosent.

– Jeg har ikke tenkt så mye over at det kan bli regjeringsskifte, sa Solberg til NRK søndag.

Hun legger til at hun alltid har ment at man må jobbe ut ifra at man kan måtte gå av dagen etter, men samtidig:

– Du må alltid styre som om du skal sitte i uendelighet, og legge de store planene, for det er din jobb som statsminister.

Solberg håper Høyres oppslutning kommer godt over 20 prosent.

– Skal vi få et ordentlig resultat for borgerlig side, må vi nærme oss 25, som er målet vårt, sier statsministeren.