Melby (V): – Hver stemme teller

NTB

Det går mot et nervepirrende valg for Venstre-leder Guri Melby. Søndag avla hun sin stemme ved Teglverket skole i Oslo.

– Venstre har vært over og under sperregrensa på flere målinger i september. Det viser at hver stemme teller i dette valget, sier Melby.

Nasjonalt får partiet 4,7 prosent av stemmene på snittet av meningsmålingene i september, ifølge nettstedet Poll of polls og ligger dermed farlig nær sperregrensa.

I hovedstaden ligger imidlertid Venstre an til å få 9 prosent av stemmene, en liten forbedring på 0,6 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg, ifølge den siste fylkesmålingen til VG.

– Vi har mobilisert enormt godt denne valgkampen. Uansett resultat er jeg stolt over alle som har brukt utallige timer av fritiden sin til å bidra til et sterkt Venstre som skal kjempe for klimakutt, næringslivet og ny ruspolitikk, sier Melby.