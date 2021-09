Erna Solberg om valget: – Vi har et dårligere utgangspunkt nå

Partilederintervjuet:

Det viktigste for Erna Solberg og Høyre i årets stortingsvalg er å beholde en borgerlig regjering. Om Høyre ikke vinner valget, forsikrer Solberg at hun ikke er for sliten til å stille som statsministerkandidat om fire år.

Etter to perioder i regjering er det kanskje ikke så overraskende at tallene ikke har vært på Høyres side i årets meningsmålinger. Åtte år er lang tid med regjeringslitasje.

Ifølge Poll of polls startet Høyre året med en oppslutning på 24,7 prosent, og nådde toppen med 25,6 prosent i februar. Siden har det gått nedover, og den siste måneden har partiet endt med en oppslutning på 19,4 prosent. Ved forrige stortingsvalg fikk Høyre 25 prosent av stemmene.

Statsminister Erna Solberg forteller til ABC Nyheter at dette er ambisjonen i år også.

– Vi har en ambisjon om 25 prosent, men det viktigste for oss er at vi klarer å beholde en borgerlig regjering. Vi har et dårligere utgangspunkt nå, men skal jobbe hardt denne helgen for å få frem våre velgere, sier Solberg.

Potensiell statsministerkandidat

Dersom Høyre ikke vinner valget, er den nåværende statsministeren tydelig på at hun er aktuell som statsministerkandidat igjen om fire år.

– Partiet kommer selvfølgelig til å skulle ha en diskusjon, og det er landsmøtet som velger. Man skal ha stor respekt for at partiet bestemmer, men jeg har god stamina, sier 60-åringen.

I en måling Norstat har utført for ABC Nyheter kommer det fram at bare 22 prosent av velgerne har tro på at Solberg fortsetter som statsminister etter valget. Selv blant Høyre-velgerne tror bare halvparten hun blir sittende.

– Har du troen selv?

– Ja, jeg har troen. Med hardt arbeid og hjelp fra velgerne er det mye som kan forandre seg.

– Vi må jobbe hardt

Tidligere Oslo-ordfører og statssekretær i Solbergs regjering, Fabian Stang, sier til ABC Nyheter at han tror Høyres nedgang kan ha noe med at partiets velgere har blitt litt for kravstore og vil ha noe nytt.

– Er dette noe du kan være enig i?

– Vi får nå se når valget er ferdig før vi analyserer hva som kan være grunnen. Når man sitter i regjering, og har mange saker, er det alltid sånn at det er noen saker man vil ha mer av.

– Hva er den viktigste saken i valgkampen?

– For meg er den viktigste saken å skape flere jobber og inkludere flere arbeidsgivere. Det er grunnlaget for alt vi vil gjøre. Om vi ikke gjør det klarer vi ikke å levere bedre helsetjenester, skole og eldreomsorg. Det er ikke naturgitt at vi kommer godt ut av ting. Vi må jobbe hardt for å bevare kraften til å finansiere velferdssamfunnet. Bak det ligger det et langt program med massevis av tiltak som skal til for å få det til.

Statsministeren forteller at hennes personlige hjertesak alltid har vært å sørge for at vi har et skolesystem som hjelper alle til å bruke talentene sine.

– Skolen er det viktigste verktøyet for folks mestringsfølelse og opplevelse. Jeg mener skolen er mye bedre, men ikke i mål, til å gi barn nok til å mestre både det faglige og livet sitt.

– Ikke så mye vi kan gjøre

Da ABC Nyheter snakket med MDGs Une Bastholm var ikke partilederen usikker på hvem som blir valgets store taper, nemlig stortingspartiet aller lengst til høyre. Erna Solberg mener det er for tidlig å si noe om dette nå.

– Det får vi vente til mandag med å gjøre opp en mening om. Det blir avhengig av øynene som ser, også den dagen, sier Solberg.

– Hva er det verste du har måttet gjøre som politiker?

– Det vanskeligste man gjør som politiker er å snakke med folk som har opplevd store tragedier i livet sitt. Som politiker vil man gjerne løse problemer for folk, men det er vanskelig med dem som har mistet noen. Det er ikke så mye man kan løse for dem, fordi de er i bunnløs sorg.

– Et lite dilemma: Kaffe og vaffelkjeks med Bjørnar i Parken – eller kroppsvarm kumelk med Sylvi i fjøset?

– Kroppsvarm melk med Sylvi i fjøset. Jeg har drukket mye fersk kumelk på hytten da jeg var liten.

Tre kjappe

– Når var du ordentlig lei deg sist?



– Jeg er ikke sånn som blir så veldig lei meg, men jeg blir veldig rørt. Rørt av barn som synger fint eller besøk på en skole.

– Når var du ordentlig glad sist?



– Jeg var ordentlig glad i sommer da vi hadde ferie og fikk tid og fred for oss selv. Jeg er glad for sånne små øyeblikk i livet hvor man kan slappe av og kose seg.

– Hva er den største politiske tabben i Norge i 2021?



– Jeg tror vi skal gjøre den oppsummeringen etter valget for å se hvordan ting har gått. Det er nok noen som kan være skråsikre på det ene og det andre nå, men vurderingen kan nok være en annen etter hvert.