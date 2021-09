Guri Melby mener Jonas Gahr Støre har gjort årets største tabbe

Partilederintervjuet:

Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby avslører hva som er hennes verste politiske beslutning, og frykter at innbyggerne i storbyene blir valgets tapere.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (40) tok over som Venstre-leder etter Trine Skei Grande høsten 2020. Nå er hun i ferd med å avslutte sin første valgkamp som partileder.

Og det er liten tvil om at det er hektiske dager for Melby i valgkampinnspurten når hun ringer ABC Nyheter fra kontoret i Kunnskapsdepartementet.

– Hvor mange minutter har du?

– Jeg har egentlig et møte som starter om ett minutt, men hvis vi klarer å gjennomføre intervjuet på ti minutter, så er jeg fornøyd, svarer Melby.

– Hva skal til for at du er fornøyd med valget?

– Alt over sperregrensen er jeg fornøyd med.

Sist valg fikk Venstre en oppslutning på 4,4 prosent. På de nasjonale meningsmålingene har Venstre ligget på et snitt på 4,8 prosent i september, ifølge nettstedet Poll of polls.

Melby sier at Venstre går til valg på tre hovedsaker: kutt i klimagassutslipp, skape nye, grønne arbeidsplasser og å styrke skolen.

I tillegg varsler hun en ny kamp om rusreformen og det hun omtaler som utfordringer i storbyene.

– I innledningen av valgkampen uttalte jeg at jeg var redd for at utfordringene i storbyene ikke ble løftet opp, og jeg føler at jeg fikk rett i den påstanden. Vi vil blant annet satse på kollektivtrafikk og ruspolitikken. De store partiene satser på distriktsvelgerne, og det vil prege regjeringen de neste fire årene. Pandemien har preget de unge i byene mest. De neste fire årene trenger de unge at vi stiller opp for dem og prioriterer de, fastslår Venstre-lederen.

– Hva er det verste du har måttet gjøre som politiker?

Det å holde skoler stengt under pandemien, er det verste Guri Melby har gjort som politiker.

– Å holde skoler stengt under pandemien er nok det verste. Vi vet hvor store konsekvenser det har for barn og unge. Samtidig gikk det bra for veldig mange, men det var også en del som slet under denne perioden og.

– Hva er den største politiske tabben i Norge i 2021?

– At Jonas Gahr Støre sa nei til rusreformen på Arbeiderpartiets landsmøte, og senere var med på å stemme ned rusreformen på Stortinget. Det gjør at vi kan for eksempel kan få flere overdøsedødsfall i Norge enn nødvendig. Jeg mener det var en politisk tabbe av Arbeiderpartiet å si nei til rusreformen. Det gjør dem mindre attraktive for unge velgere.

Melby har vært en klar stemme i kampen om rusreformen. Regjeringens rusreform, der avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika var ett av hovedgrepene, ble stemt ned av Stortinget i juni.

– Hva er de viktigste saken i valgkampen?



– Klima og hvilke partier som har troverdige svar på hvordan vi skal løse krisen, svarer Venstre-lederen kontant.

– Hvilken er din personlige hjertesak?

– Klima. Jeg har jobbet med mange saker som politiker og brenner også for en god skole. Men klimasaken føler jeg er den som haster mest, den kan ikke vente. Hvis vi skal halvere utslippene de neste ni årene, blir de fire neste helt avgjørende.

– Det er tre partier som utpeker seg i klimasaken på Stortinget. Hvorfor skal de som er opptatt av klimaet stemme Venstre i stedet for SV og MDG?

– Det er fordi at Venstre er det eneste klimapartiet som har en politikk som vil skape flere arbeidsplasser. En av de store forskjellene mellom oss og SV, er at de vil melde Norge ut av EØS. Det vil rasere mange arbeidsplasser. SV og MDG vil også øke skattene til næringslivet mest. Det er det siste næringslivet trenger etter en pandemi. Samtidig synes jeg det er bra at det finnes miljøpartier som både er sosialistiske og liberale.

– Hva synes du om at pressen gir terningkast etter politikerdebatter?

– Det bryr jeg meg ikke så mye om. Hvis det gir masse interesse og lesere, og får flere lyst til å se på debatter, så er det greit. Men jeg stoler på at folk velger å gjøre opp sin egen mening ut ifra hva de selv ser.

– Når var du ordentlig lei deg sist?

– Sist gang jeg kjente på ordentlig tristhet og vonde følelser, må være under tiårsmarkeringen for 22. juli. Jeg var med på mange arrangementer den dagen, og fikk høre mange historier om de som ble drept og deres pårørende. Det var veldig tungt og trist, svarer Melby etter litt betenkningstid.

– Når var du ordentlig glad sist?

– På torsdag fikk jeg overraskende nok tre timer hjemme med barna før partilederdebatten på kvelden. Det var en stor bonus.

Guri Melby tok over som Venstre-leder etter Trine Skei Grande. Her er de sammen på Venstres landsmøte i Ålesund i 2017.

– Hvem blir valgets store taper?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men jeg er redd for at de som bor i storbyene blir tapere.

– To dilemmaer til slutt: bo ulovlig i pendlerboligen til Kjell Ingolf Ropstad i fire år eller sitte i regjering med Rødt en hel stortingsperiode?

– Hahaha. Den var krevende. Da velger jeg å å bo i leiligheten til Ropstad, og så får jeg bare ta støyten for det.

– Kjøttkaker med Trygve på kroa, eller sushi med Erna på Geilo?

– Jeg kunne godt tenke meg å bli bedre kjent med Trygve, jeg har vært mye med Erna de siste årene. Jeg kjente ikke Trygve så godt fra før, men jeg har hatt møtt han en del de siste ukene. Jeg har fått et godt inntrykk, han virker oppriktig interessert i folk, avslutter Melby, tolv minutter og 43 sekunder etter at intervjuet startet.