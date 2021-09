Støre avviser Vedums oppløsningsmodell

NTB

Senterpartiet ønsker at folk i tvangssammenslåtte kommuner skal kunne skille seg ut igjen ved folkeavstemning. Det avviser Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Hvis et fylkesting eller et kommunestyre vil ta et vedtak om at de vil løse seg opp, så skal vi følge det, sa Støre på fredagens partilederdebatt.

Dermed går Støre imot en av sine foretrukne samarbeidspartnere, Trygve Slagsvold Vedum (Sp). På spørsmål fra programleder Atle Bjurstrøm om Viken og Troms og Finnmark ville bli oppløst dersom hans parti kom i regjering, svarte Vedum ja med hånden på hjertet.

Vedums mening er imidlertid at forslaget om oppløsning skal komme gjennom et innbyggerinitiativ, ikke fra kommunestyret.

– Hvis innbyggerne da ønsker å gjenoppstå som egen kommune, skal vi lytte til det, sier han.

Sp-lederen fikk spørsmål om hvorvidt han da vil overkjøre partiets egen ordfører i Steinkjer, der nesten hele kommunestyret går imot en slik folkeavstemning i tidligere Verran kommune.

– Vi skal lytte til de som bor i den tvangssammenslåtte kommunen. Jeg kan ikke tenke at jeg skal ha et prinsipp for en Sp-ordfører og et annet for en Høyre-ordfører, sier Vedum.