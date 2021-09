Une Bastholm: Stans i oljeleting et «absolutt og ufravikelig krav»

NTB

Leder i Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, bekrefter i fredagens partilederdebatt at partiet ikke vil støtte en regjering som åpner for mer oljeleting.

– Det er et absolutt og ufravikelig krav fra oss. Ultimatum er et kjipere ord, derfor vil ikke jeg bruke det, sier Une Aina Bastholm i NRKs partilederdebatt fredag.

Hun blir presset av programleder Atle Bjurstrøm på om partiet ønsker å sette det som et ultimatum, og presiserer at det er et krav MDG vil ha innfridd for å støtte en ny regjering.

– Jeg vil gjerne snakke med Støre uansett, men med mer oljeleting støtter vi ikke hans regjering, slår hun fast.

Bastholm understreker likevel at partiet hennes går til valg på å snakke med Arbeiderpartiet.

– Foreløpig ser det ut som jeg kommer til en fest jeg ikke er invitert til, sier Bastholm om de eventuelle regjeringsforhandlingene som starter etter valget.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre svarer Bastholm at han har sagt hva han foretrekker, når det kommer til regjeringsalternativ:

– Jeg syns det er klokt å snakke med Une, og det gjør jeg gjerne, men jeg opplever at hun vil sette oljenæringen på sidelinjen. Det er jeg imot, jeg mener det er feil industripolitikk og feil klimapolitikk, svarer Støre.