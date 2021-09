Lysbakken lukker ingen dører for samarbeid: – Jeg tar hele hurven

NTB

SV-leder Audun Lysbakken lukker ingen dører i et eventuelt regjeringssamarbeid. – Jeg tar hele hurven, sier Lysbakken.

SV-leder Audun Lysbakken lukker ingen samarbeidsdører etter valget. Men det er ett alternativ som må unngås, advarer han.

Ordene falt i den NRK-sendte partilederdebatten i Bodø konserthus fredag kveld – den siste før valget.

Lysbakken fastslo at det er blitt mye spill og spetakkel i årets valgkamp når alle har lukket dørene for hverandre.

– Min holdning er at jeg tar hele hurven, sa han.

– De som må med, må med. Så får vi sette oss ned og snakke sammen, for det skylder vi det norske folk.

Advarsel mot Sp/Ap-regjering

Ifølge Lysbakken er SV den samlende kraften på rødgrønn side.

Men ett alternativ er viktig å unngå, advarte han:

– Og det er at de to danner regjering alene, sa Lysbakken og pekte på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Grunnen til at de ønsker å regjere uten SV, er at de skal kunne stå fritt til å kjøre slalåm i Stortinget. Derfor vil jeg kalle det for en sentrumsregjering. Derfor er et sterkt SV nøkkelen for alle rødgrønne velgere som ønsker å si nei til en sentrumsregjering, og si tydelig ja til et flertall bundet til venstresiden i norsk politikk, fortsatte han.

Pekelek

Vedum sto for sin del fast på at en Sp/Ap-regjering er best.

Da programleder Fredrik Solvang spurte hvorfor Lysbakken er så uspiselig, svarte Vedum likevel forsonlig:

– Lysbakken er en kjekk man, han er ikke uspiselig, sa Vedum.

I debatten kom Vedum samtidig med en annen innrømmelse: Han kan tenke seg å sitte i en regjering ledet av Støre.

Opptrinnet skjedde under en lattermild pekelek under NRKs partilederdebatt i Bodø fredag kveld. Alle fem partiledere på venstresiden rakk opp hånden da de fikk spørsmål om de ville ha ny regjering.

Alle utenom Vedum rakk også opp hånden på spørsmål om de ville ha Støre som statsminister. Vedum har erklært at han også er statsministerkandidat.

Men tredje spørsmål var om de kunne sitte i en regjering ledet av Støre. Da rakk også Vedum nølende opp hånden.

Kritikk av Rødt

Støre trakk derimot fram sitt foretrukne alternativ: en trepartiregjering med Ap, Sp og SV.

Det er ikke aktuelt for Støre å slippe Rødt eller MDG inn.

Under debatten konfronterte programleder Fredrik Solvang Ap-lederen med at han tidligere har sagt at han har større slektskap til Erna Solberg enn Bjørnar Moxnes – fordi «Høyre har et demokratisk og parlamentarisk sinnelag, mens Rødt har en vei å gå der».

Det sto Støre ved – med et forbehold.

– Ja, jeg husker det, og det var gripende godt sagt, sa Støre, til latter fra salen.

Han presiserer imidlertid at dette ble sagt i et historisk perspektiv.

– Rødt kommer fra en autoritær tradisjon, det er noen elementer igjen. De skal innføre et kommunistisk samfunn. De har syn på en del løsninger som jeg er uenig i, men i den praktiske politikken er det mange saker vi kan samarbeide om, sa Støre.

Han avsluttet med å kalle seg en «samarbeidets mann» og påpekte at partiene på venstresiden skal snakke godt sammen dersom de lykkes med å fjerne det borgerlige flertallet.