Tidligere stortingspresident har pendlerbolig – opplyste ikke om leilighetskjøp i Oslo

Forhenværende stortingspresident, og sittende stortingspolitiker, Olemic Thommessen (H), forteller at boligen skulle bli «som en hytte i Oslo».

NTB

Da stortingspolitiker Olemic Thommessen (H) i januar kjøpte seg bolig i Oslo, opplyste han ikke Stortinget. Han har mottatt gratis pendlerleilighet i 20 år.

Fredag skriver Aftenposten at Thommessen, som er bosatt i Lillehammer, kjøpte seg en leilighet i Oslo sentrum i januar i år. Han bekrefter overfor avisen at han ikke informerte Stortinget om kjøpet.

– Nei, det anså jeg ikke som relevant informasjon til Stortinget, sier Thommessen.

Han forteller videre at det var «litt ting som måtte ordnes med den», og at leiligheten var «altfor liten», med sine knappe 30 kvadratmeter.

– Det blir som en hytte i Oslo, en tilflukt i byen når vi ikke lenger har stortingsleilighet.

Så lenge man disponerer en leilighet som ligger mindre enn 40 kilometer fra Stortinget og ikke leier den ut, har man ikke krav på pendlerbolig, opplyste stortingsdirektør Marianne Andreassen denne uken.

– Politikerne har et ansvar for å varsle oss umiddelbart dersom det skjer endringer i deres boligsituasjon, har Andreassen sagt.

Thommessen forklarer til Aftenposten at han ikke anser boligkjøpet som en endring av sin bosituasjon, at han fremdeles er bosatt i Lillehammer og at han ser på Oslo-leiligheten som en sekundærbolig.

Etter den senere tids artikler om pendlerboliger har Thommessen informert Stortinget om leilighetskjøpet.

Stortingets administrasjon har ikke ønsket å kommentere saken overfor Aftenposten.