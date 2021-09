Katastrofemåling: Folket levner Trygve Slagsvold Vedum minimale sjanser

En ABC Nyheter-måling viser at bare fire prosent tror at Trygve Slagsvold Vedum lykkes med å bli statsminister. Utenfor eget parti er troen på Sp-lederen nesten null. – Overraskende lavt, sier valgforsker.

På landsmøtet til Senterpartiet i juni ble Trygve Slagsvold Vedum lansert som partiets statsministerkandidat. I desember og januar hadde Senterpartiet et snitt på over 20 prosentpoeng på de nasjonale målingene, ifølge Poll of polls. Den siste uken snitter partiet på 13 prosents oppslutning.

En fersk statsminister-måling utført av Norstat på vegne av ABC Nyheter, viser at kun fire prosent av de spurte tror at Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum blir Norges neste statsminister.

69 prosent tror Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre tar over roret etter Erna Solberg. 22 prosent tror Erna Solberg beholder jobben som statsminister, mens fem prosent oppgir at de tror en annen kaprer Solbergs jobb.

98 prosent av Ap-velgerne i undersøkelsen tror at Støre blir statsminister. Halvparten av Høyres velgerne tror at Erna Solberg blir gjenvalgt.

Bare tre av ti (29 prosent) Sp-velgere tror Vedum blir statsminister. Utover egne velgere er det KrF (14 prosent) og Ap (to prosent) som har mest tro på Vedum. Hos alle de andre partiene ligger troen på Vedum som Norges neste statsminister på én prosent.

Støre: – Ingenting er avgjort



Stor avstand ned til Erna og Trygve: Spørreundersøkelsen Norstat har utført for ABC Nyheter viser at sju av ti nordmenn tror Jonas Gahr Støre blir Norges statsminister etter valget. Les mer Lukk

– Det er hyggelige tall for meg, men viktigst er det at folk har tro på en Arbeiderparti-ledet regjering. Mitt budskap er at ingenting er avgjort, og jeg håper at alle som ønsker seg trygg styring, en handlekraftig og ambisiøs regjering og en mer rettferdig politisk kurs, bruker stemmeretten og stemmer på Arbeiderpartiet, sier partileder Jonas Gahr Støre til ABC Nyheter.



– Arbeiderpartiet ser ut til å strutte av selvtillit for øyeblikket. 98 prosent av Aps velgere svarer at de tror du blir statsminister. Hvor sikker er du selv?

– Målingene viser at vårt mål om en Arbeiderparti-ledet flertallsregjering med Senterpartiet og SV er innenfor rekkevidde, men vi tar ingenting for gitt og skal bruke hver time som er igjen til å fortelle folk om vår politikk for et mer rettferdig samfunn.

– Bare fire prosent tror at Vedum blir statsminister. Synes du litt synd på ham?

– Jeg tror at også Senterpartiet kan styrke seg på slutten sånn at vi sammen med SV kan danne flertallsregjering og få gjennomført vår politikk for trygt arbeid til alle, gode og nære velferdstjenester i hele landet og en rettferdig klimapolitikk.

– Overraskende lavt



Statsviter ved universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, er overrasket over nivået på folkets manglende tro på Vedum.

– Jeg synes synes fire prosent er overraskende lavt. Folk svarer hva de ønsker og hva de tror. Men tallene viser at selv Senterpartiet-velgerne innser at det er helt urealistisk at Vedum blir statsminister, sier Tuastad til ABC Nyheter.

– Viser dette at det var feil av Senterpartiet å lansere Vedum som statsministerkandidat?

– Nei, jeg vil ikke si det. Jeg tror den viktigste årsaken til at Sp har tapt oppslutning er at sentrum-periferi-saken ikke er tung nok til å vare. Den er ikke heit nok over tid, og jeg tror at etter valget vil flere saker bli viktigere. Senterpartiet har jo egentlig ikke falt så mye, og de skal være heldige at valget er nå og ikke om et halvt år, svarer statsviteren.

1017 personer har deltatt i undersøkelsen.

Senterpartiet har valgt å avstå fra å kommentere målingen overfor ABC Nyheter.