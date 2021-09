Eldrerådet:

Tidligere Venstre-partileder Odd Einar Dørum (77) mener illojale stemmere har vært en situasjon som har eksistert for partiet lenge. Før valget tror han Venstre kan ha et håp om å klare sperregrensen takket være Guri Melby.

ABC Nyheter spør i denne serien nestorer og ringrever i alle stortingspartiene om deres beste råd til partiet sitt foran valget 13. september.





Odd Einar Dørum har vært partileder for Venstre to ganger i 1982-1985 og 1992-1996. Han har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og Oslo, og har vært både samferdselsminister og justisminister.

– Det vi fører valgkamp på

– Hvordan analyserer du Venstres posisjon nå i valginnspurten?

– På grunn av den sterkt økte interessen for klima og miljøspørsmål har Venstre fått økt oppmerksomhet. Dette gjør at vi kan passere sperregrensen, sier Dørum.

Han er fornøyd med at Venstre har vektlagt å kutte utslipp, verne natur og styrke skolen. Dette er noe han mener Venstre har hatt fokus på både svært tidlig i valgkampen, men også i innspurten.

Les også: Frp-nestor Carl I. Hagen om partiets fremtid: – Vi må slåss for å få Sp på borgerlig side

– Er det noen sider av Venstres politikk du skulle ønske var enda bedre fremmet?

– Jeg syns de som har hatt oppdragene har fremmet Venstres politikk tydelig. Vi er et parti som har lang erfaring med å få resultater i samarbeid med andre. Vi har kuttet CO 2 -utslipp de siste fem årene, men det må kuttes mer. Det er det vi fører valgkamp på. Vi går til valg på å stoppe leting etter ny olje og ny gass. Samtidig har vi fått til virkemidler for å utvikle næring og ny industri.

Odd Einar Dørum i 1970 da han var forrmann i Norges Unge Venstre. Les mer Lukk

– Hva slags virkemidler tenker du på?

– Finansielle og avgiftspolitikk. Vi ser den positive omstillingen i kyst Norge når det gjelder miljøvennlig transport, forklarer Dørum.

Dørums største utfordring som partileder

– Hva var din største utfordring i din tid som partileder?

– Det var den siste runden min som partileder som ga den største utfordringen. Da skulle vi få Venstre tilbake på Stortinget etter å ha vært ute i to perioder. Alle i Venstre stod på for å støtte opp under dette.

Guri Melby ble utnevnt til kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering 13. mars 2020, dagen etter at Norge stengte ned som følge av pandemien. 26. september samme år tok hun over som partileder for Venstre etter Trine Skei Grandes avgang.

– Melby tok over partiet midt i en ganske krevende situasjon. Hvordan syns du hun har ledet partiet gjennom pandemien?

– Melby har gått inn i dette som seg selv. Hun er rolig snakker rolig om viktige og alvorlige spørsmål. Spesielt spørsmål om natur, miljø og klimautfordringer, men også om rusreform og næringsutvikling. Hun har opptrådt klokt og rolig, det er akkurat det lederskapet vi trenger.

Les også: Partilederne i full klinsj om samarbeid etter valget

Dørum mener den store kunsten er å ha et brennende hjerte og ha et rolig hode.

– Det står det ikke noe om i en lærebok. Melby har det, sier han.

Et partilederbytte som inspirerte

– Hvordan syns du partilederbyttet har påvirket Venstre?

– Guri har opptrådt slik at hun har vært svært viktig for at Venstre kan ha et positivt håp om å klare sperregrensen. Hennes dyktighet har gjort at hun har hatt med seg de andre to i toppledelsen, og også hele partiet. Hele partiet er samlet. Det er summen av det som gjør at gode ledere kan lykkes.

– Var det riktig tidspunkt å skifte leder på?



– Det var det tidspunktet som oppstod fordi den forrige lederen trakk seg. Det har inspirert alle andre til å stå på.

Ifølge en Norstat-måling har Venstre de minst lojale velgerne. Under halvparten av 2017-velgerne har bestemt seg for å stemme Venstre nå.

Dørum mener dette er en situasjon som har eksistert lenge for partiet.

– Mange kommer og en god del går. Når det kommer flere enn dem som går, går Venstre fram. For øyeblikket er Venstre i en situasjon hvor det kommer flere enn dem som går sin vei. Vi vet ikke hvor vi er før vi har opptalt stemmer. Slik det har vært siden begynnelsen av august og valgkampen så langt, syns jeg ledelsen og folk i partiet har oppnådd det vi kan oppnå. Folk yter det maksimale de kan.

– Et mantra jeg deler regelmessig

– Hva blir veien videre for Venstre etter valget?



– Av en enkel grunn skal vi snakke om det etter valget. Det er valgdagen som er sjefen, og når sjefen har talt får vi andre oppsummere og gjøre de vurderingene vi skal.

– Hva er ditt beste råd til partiet ditt i innspurten i denne valgkampen?

– Mitt beste råd er vær inspirert og stå på til siste slutt. Det er et mantra jeg deler regelmessig.