Høyre-politiker utsatte jobbstart – fikk etterlønn fra Stortinget

NTB

Da Bengt Morten Maximilian Wenstøb (H) var ferdig på Stortinget i 2017, utsatte han oppstart på jobben sin og hevet etterlønn fra Stortinget.

En stilling som lektor ved Høgskolen i Østfold ventet på Wenstøb da han var ferdig på Stortinget høsten 2017.

Ifølge Dagens Næringsliv søkte han i juli det året om forlenget permisjon ut året med følgende begrunnelse:

«Da jeg i denne perioden mottar lønn fra Stortinget».

Høyre-politikeren forklarer valget slik overfor avisen:

– Når du er lektor, så er det ganske vanskelig å gå inn midt i studieåret og være til nytte for arbeidsplassen. Derfor valgte jeg etterlønnsordningen.

Wenstøb mener «det var fornuftig for meg å få en smidig overgang fram til jeg returnerte til jobben jeg hadde».

Stortingsdirektør Marianne Andreassen reagerer og sier til DN at systemet er ment å kompensere for bortfall av inntekt. Hun sier at Stortinget ikke var kjent med at Wenstøb hadde jobb å gå til da søknaden om fratredelsesytelse ble behandlet.

– Informasjon om jobben jeg hadde, sendte jeg inn til interesseregisteret. Så det at jeg var i permisjon fra den, var alminnelig kjent, svarer Wenstøb med henvisning til Stortingets gaveregister.